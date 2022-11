Fusionen und Übernahmen M&A-Transaktionen in Krisenzeiten: Zeitpunkt richtig wählen, Verträge sorgfältig gestalten

Angesichts multipler Risiken ist eine sorgfältige Due Diligence aktuell noch wichtiger als sonst. Unternehmenskäufer sollten vertraglich festlegen, was bei kurzfristigen Änderungen passiert.

Wenn die Unterzeichnung des Kaufvertrags und dessen Vollzug zeitlich lang auseinanderliegen, kann das beim Unternehmenskauf zu Problemen führen. (Foto: dpa) Produktion von Brennstoffzellensystemen für BMW

Frankfurt Der Markt für Merger & Acquisition (M&A) unterlag in den vergangenen Jahren Wellenbewegungen. Dafür sorgten die verschiedenen Krisenszenarien. Nach der ersten großen Krise durch die Coronapandemie kam wieder Schwung in den Markt. Mit Beginn des Ukrainekriegs ging die Kühlschranktür wieder auf, und viele Vorhaben landeten auf Eis.

Aktuell ist nicht abzusehen, welche Auswirkungen Zinsentwicklung, Inflation und vor allem die Probleme am Energiemarkt auf das Transaktionsgeschäft haben werden. Finanzielle Möglichkeiten sind vorhanden, „denn gerade Private-Equity-Investoren verfügen weiterhin über viel ‚dry powder‘, investieren immer mehr in Bereichen, in denen sie das früher nicht gemacht haben, und machen damit strategischen Investoren gerade in Bieterverfahren Konkurrenz“, berichtet Rebekka Hye-Knudsen, Partnerin und Co-Head Corporate und M&A bei der Sozietät Dentons.