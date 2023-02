Gastkommentar Legal Tech: Vorstoß der bayerischen Justiz sollte Vorbild sein

Referendare können sich dort ab Juli auf Legal Tech und IT-Recht spezialisieren. Die Maßnahme der bayerischen Justiz ist Teil einer Digitaloffensive. Nachahmung erwünscht!

Legal Technology, kurz Legal Tech, bezeichnet jenen Bereich der Informationstechnik, der sich um die Automatisierung von juristischen Tätigkeiten dreht. (Foto: Reuters) Computer

Frankfurt Ab Juli können sich Referendarinnen und Referendare in Bayern in den Bereichen Legal Tech und IT-Recht spezialisieren. Zum Ausbildungs- und Prüfstoff im zweiten Staatsexamen gehören im Informationstechnologierecht Software- und IT-Vertragsrecht, Domainrecht, Immaterialgüterrecht und ergänzender wettbewerblicher Leistungsschutz sowie die Regulierung digitaler Plattformen.

Im Bereich der Legal-Tech-Anwendungen kommen Rechtsdienstleistungsgesetz, anwaltliches Berufs- und Vergütungsrecht sowie Haftungsvorsorge und die Klärung wettbewerbsrechtlicher Fragen hinzu.

Die Maßnahme der bayerischen Justiz ist Bestandteil der im vergangenen Jahr ausgerufenen Digitaloffensive und zu begrüßen. Nach Möglichkeit sollten alle anderen Bundesländer rasch nachziehen. Die Anforderungen an die Juristinnen und Juristen haben sich bereits stark verändert, und dies nicht einmal nur im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

Gerade die Rolle der Rechtsabteilung in den Unternehmen ist eine andere als früher. Die Einbindung in das Risikomanagement, in die strategische Entwicklung eines Unternehmens ist deutlich stärker und erfordert im Hinblick auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen eine neue Denke.