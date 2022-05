Gehaltsreport Was Unternehmensjuristen verdienen

Die Leiter von Rechtsabteilungen verdienen sehr gut. Doch es gibt regionale Unterschiede und starke Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern.

Der Gehaltsreport repräsentiert etwa 2200 Unternehmensjuristinnen und -juristen in Deutschland. (Foto: dpa) Mann mit Aktentasche

Frankfurt Wer in Deutschland in einem Unternehmen der Rechtsabteilung vorsteht, leidet keine Not. Die sogenannten General Counsel verdienen im Durchschnitt knapp 142.000 Euro brutto im Jahr. Unter Hinzunahme variabler Anteile steigt das Gehalt auf durchschnittlich knapp 170.000 Euro.

Diese Zahlen sind dem aktuellen Gehaltsreport zu entnehmen, den der Personaldienstleister Hays gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen für diese Berufsgruppe veröffentlicht hat. An der Studie haben sich vergangenes Jahr knapp 850 Unternehmensjuristinnen und -juristen, unter ihnen rund 190 General Counsel, beteiligt. Letztere haben auch Angaben zu ihren Abteilungen gemacht. Auf diese Weise repräsentiert der Report etwa 2200 Unternehmensjuristinnen und -juristen in Deutschland.

Mit den variablen Anteilen sind Hardware wie Laptop und Diensthandy sowie Firmenwagen gemeint. Ebenso dazu gehören Sonderprämien, Firmenaktien und Optionen, Weihnachts- und Urlaubsgeld oder Direktversicherungen und Leistungen zur betrieblichen Altersvorsorge.

Spitzengehälter von 700.000 Euro