Geldanlage EU will Erstattung der Quellensteuer beschleunigen

Wer ausländische Aktien oder Anleihen hält, muss sich zu viel gezahlte Steuern mühsam von den Finanzämtern zurückholen. Die EU plant nun ein Schnellverfahren. Doch das hat noch Schwächen.

Mit digitalen Schnellverfahren möchte die EU-Kommission Anlegern die Sorgen der Doppelbesteuerung nehmen. (Foto: imago images/Shotshop) Sitz der EU-Kommission im Berlaymont-Gebäude

Frankfurt Die Deutschen investieren – ebenso wie fast alle Europäer – überwiegend in Aktien und Anleihen aus dem eigenen Land. Grund für die mangelnde Diversifikation ist die aktuelle Doppelbesteuerung. Denn auf im Ausland erhaltene Dividenden oder Zinsen werden zweimal Abgaben erhoben: erstens die Quellensteuer im Ausland und zweitens die Abgeltungsteuer im Inland.

Zwar können Anlegerinnen und Anleger sich die doppelt gezahlten Beträge rückerstatten lassen, doch das ist sehr aufwendig. Nun nimmt sich die EU-Kommission dieses Problems an.

Am Montag veröffentlichte sie ihre Idee für eine neue Richtlinie, die das Prozedere mittels Digitalisierung vereinfachen soll. „Dieser lang erwartete Vorschlag wird dazu beitragen, die Probleme bei der Doppelbesteuerung von Dividenden zu reduzieren“, stellt Christiane Hölz in Aussicht, Geschäftsführerin der Anlegervereinigung DSW. EU-Parlament und -Rat müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Dann könnte die Richtlinie ab 2027 von den EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.