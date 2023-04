 Globale Mindeststeuer: BMF legt Entwurf mit 89 Paragrafen vor

Das Bundesfinanzministerium hat den Referentenentwurf zur globalen Mindestbesteuerung vorgelegt. Er ist kompliziert und bürokratisch.

Der Referentenentwurf aus dem Finanzministerium zur globalen Mindestbesteuerung ist 242 Seiten stark. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

Das Bundesfinanzministerium hat den Diskussionsentwurf für ein Gesetz für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union vorgelegt.

Der Entwurf ist sensationelle 242 Seiten stark. Das Gesetz selbst umfasst 89 Paragrafen. Diese sollen alle notwendigen Elemente für die Anwendung der Nachversteuerungsvorschriften ab dem 31. Dezember 2023 in einem neu eingeführten Mindeststeuergesetz enthalten. Damit wird die Richtlinie der EU zur Umsetzung der globalen Mindeststeuer in nationales Recht überführt. Dies soll bis Ende 2023 geschehen und 2024 in Kraft treten.

BMF: Entwurf für globale Mindeststeuer liegt vor

Nicht nur der Umfang, auch die enorme Wucht der hochkomplexen Normen wird Unternehmen, aber auch die Finanzverwaltung vor Herausforderungen stellen. Zusätzliches Störpotenzial ergibt sich dadurch, dass korrespondierende Auswirkungen im Unternehmensteuerrecht noch gar nicht vorhanden sind.