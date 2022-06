Glücksspielstaatsvertrag Finanzamt kassiert beim virtuellen Spielen mit

Seit einem Jahr sind Onlinepoker und Internet-Automatenspiel steuerpflichtig. Dabei handelt es sich offenbar um Steuerquellen mit steigender Tendenz.

Beim Online-Poker knüpft die Besteuerung an das Pokerspiel an einem virtuellen Tisch an, wenn der Veranstalter oder der Spieler in Deutschland ihren Sitz haben oder die erforderlichen Handlungen zum Abschluss des Spielvertrags hier vornehmen. (Foto: Reuters) Pokerchips und Karten

Frankfurt Am 1. Juli 2021 ist der Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021) in Kraft getreten. Damit wurde unter anderem der Rechtsrahmen für das virtuelle Automatenspiel und Onlinepoker geschaffen. Zugleich wurde das Gesetz zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes vollständig neu gefasst.

Im Zuge der Legalisierung des virtuellen Automatenspiels sowie Onlinepokers hat der Gesetzgeber für die Besteuerung des virtuellen Automatenspiels sowie des Onlinepokers einen Steuersatz von 5,3 Prozent festgesetzt. Bemessungsgrundlage ist der geleistete Spieleinsatz abzüglich der virtuellen Automatensteuer beziehungsweise der Onlinepoker-Steuer.

Besteuert werden im Internet angebotene Nachbildungen terrestrischer Automatenspiele, wenn der Anbieter oder der Spieler seinen Sitz in Deutschland hat oder Spielhandlungen im Inland vorgenommen werden. Beim Onlinepoker knüpft die Besteuerung an das Pokerspiel an einem virtuellen Tisch an, wenn der Veranstalter oder der Spieler in Deutschland ihren Sitz haben oder die erforderlichen Handlungen zum Abschluss des Spielvertrags hier vornehmen.