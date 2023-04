Greenwashing Höchste Zeit für Vereinheitlichung der Umweltangaben in der EU

Frankfurt 2020 hat die Europäische Kommission im Rahmen einer Studie Umweltangaben innerhalb der Europäischen Union geprüft. Ende März teilte sie nun mit: Über 53 Prozent der gemachten Aussagen sind „vage, irreführend oder unbegründet“ und 40 Prozent haben keine Substanz. Außerdem stellte sie fest, dass es mittlerweile 230 verschiedene Umweltkennzeichnungen gibt.

Für sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind Angaben dieser Art grundsätzlich als Basis für eine Kaufentscheidung von hoher Bedeutung. Fatal, dass die meisten verwirrt sind und nicht wissen, was sie noch glauben sollen.

Die Rechtsprechung leistet das Übrige und sorgt mit widersprüchlichen Entscheidungen für weiteres Unverständnis. Kaum zu glauben, dass es noch keine gemeinsamen Vorschriften für freiwillige umweltbezogene Angaben gibt.

Immerhin genau das will die EU-Kommission jetzt ändern. In ihrer Stellungnahme kündigt sie die Schaffung „gemeinsamer Kriterien gegen Greenwashing und irreführende Umweltaussagen“ an. Mindestnormen für Unternehmen sollen dafür Sorge tragen, dass nur, was wirklich umweltfreundlich ist, auch als umweltfreundlich verkauft werden kann.

Angaben müssen klar kommuniziert werden, auch die Umweltzeichen will die EU-Kommission regeln. Das Vorhaben ist überfällig, aber auch ambitioniert: Denn Unternehmen stehen in der Pflicht, Angaben von unabhängiger Seite prüfen und von wissenschaftlichen Erkenntnissen belegen zu lassen.

Alexander Pradka ist leitender Redakteur bei der Fachzeitschrift „In-house Counsel“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift.

