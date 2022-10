 Grundsteuererklärung: So wird die Grundsteuer in Niedersachsen berechnet

Die Grundsteuer wird in den Bundesländern unterschiedlich berechnet. Alle wichtigen Informationen zur Grundsteuererklärung in Niedersachsen.

Bis zum 31. Januar 2023 müssen alle Eigentümer in Deutschland ihre Grundsteuererklärung ans Finanzamt übermittelt haben. Wer die Abgabe versäumt, riskiert einen Verspätungszuschlag, wird also zur Kasse gebeten. Zwar ist die Abgabe der Grundsteuererklärung deutschlandweit verpflichtend – von Bundesland zu Bundesland kann sich die Berechnung aber teilweise stark unterscheiden. Finden Sie daher hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Grundsteuererklärung in Niedersachsen.

Wer muss eine Grundsteuererklärung abgegeben?

Eigentümerinnen und Eigentümer eines Grundstücks und eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft. Bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, müssen die Erbbauberechtigten eine Grundsteuererklärung abgeben. Und bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden zum einen die Eigentümerinnen oder Eigentümer des Grund und Bodens und zum anderen die Eigentümerinnen oder Eigentümer des Gebäudes. Befindet sich das Grundstück oder der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft im Eigentum mehrerer Personen, müssen diese gemeinsam eine Grundsteuererklärung abgeben.

Welche Daten und Unterlagen benötige ich für die Grundsteuererklärung in Niedersachsen?

Ebenso wie Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Bayern hat sich Niedersachsen für ein eigenes Modell zur Ermittlung der Grundsteuer entschieden. So hat das Bundesland ein sogenanntes Flächen-Lage-Modell erarbeitet, das zwar nicht ganz so einfach ist, wie das reine Flächen-Modell in Bayern, aber dennoch deutlich weniger Daten als das bundesweite Modell erfordert und die Grundsteuererklärung im Vergleich vereinfacht.

Konkret heißt das: Die Flächen von Grund und Boden sowie die Wohn- oder Nutzflächen von Gebäuden sind relevante Daten. In der Wohnflächenberechnung oder dem Bauplan finden sich dabei Angaben zur Wohnfläche. Alternativ ist die Wohnfläche auch in den Bauunterlagen, dem Mietvertrag oder der Nebenkostenabrechnung aufgeführt. Auch der Bodenrichtwert des Grundstücks und der durchschnittliche Bodenrichtwert der Gemeinde sind relevante Daten, die allerdings nicht angegeben werden müssen, da sie den Finanzämtern in Niedersachsen bereits vorliegen und automatisch berücksichtigt werden.

Laut dem Landesamt für Steuern in Niedersachsen werden für die Abwicklung der Grundsteuererklärung zusätzlich folgende Daten benötigt:

Benötigte Daten Zu finden in den Unterlagen Für das Formular • Aktenzeichen • Lageadresse des Grundstücks •Eigentumsverhältnisse/Angaben zu Gemeinschaften

Informationsschreiben des Finanzamts, Einheitswertbescheid oder Grundsteuerbescheid der Gemeinde; Eigentumsverhältnisse sind dem Grundbuchauszug zu entnehmen

Hauptvordruck Grundsteuererklärung (NIGrSt 1)

• Steuernummer (Einkommen-/ Körperschaftsteuernummer) • Identifikationsnummer • Persönlicher Anteil am Objekt

Einkommensteuerbescheid bzw. Körperschaftsteuerbescheid

Hauptvordruck Grundsteuererklärung (NIGrSt 1)

Daten zu Flurstücken: • Gemeinde • Gemarkung • Gemarkungsnummer • Wohnfläche bzw. Nutzfläche des Gebäudes • Flurstücknummer • amtliche Größe des Grundstücks • Fläche der Nutzung • Ertragsmesszahlen • Durchflussmenge • Miteigentumsanteil



Über den „Grundsteuer-Viewer“ online, im Notarvertrag, im Grundbuchauszug oder im Kauf- oder Mietvertrag

Anlage Grundstück (NIGrSt 2); Anlage Land- und Forstwirtschaft (NIGrSt 3)



Wie berechnet sich die neue Grundsteuer in Niedersachsen?

Wichtig für die Berechnung der Grundsteuer in Niedersachsen sind die folgenden Faktoren:

die Fläche des Grundstücks,

die Fläche des Gebäudes (Wohnfläche) und

die Nutzung der Immobilie,

der Bodenrichtwert des Grundstücks und

der durchschnittliche Bodenrichtwert der Gemeinde.

Gerechnet wird mit sogenannten Äquivalenzzahlen. Diese betragen 0,04 Euro pro Quadratmeter für das Grundstück sowie 0,50 Euro pro Quadratmeter für Gebäude (Wohnfläche). Der Faktor errechnet sich aus dem Bodenrichtwert des Grundstücks und dem durchschnittlichen Bodenrichtwert der Gemeinde, die Formel dafür ist gesetzlich festgelegt (§ 5 Abs. 1 NGrStG). Dazu kommt die Grundsteuermesszahl. Sie beträgt für die Fläche des Grundstücks 100 Prozent, für die Wohnfläche 70 Prozent.

Denkmalgeschützte Gebäude, sozialer Wohnungsbau und Wohngebäude, bei denen eine enge räumliche Verbindung mit einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft besteht, müssen in Niedersachsen mit einer 25 Prozent geminderten Grundsteuermesszahl rechnen.

Der Faktor wird auf zwei Nachkommastellen, der Grundsteuermessbetrag auf volle Cent abgerundet (§ 5 Abs. 1 Satz 3 NGrStG, § 2 Abs. 2 Satz 2 NGrStG). Zusammengefasst lautet die Formel zur Berechnung der Grundsteuer in Niedersachsen also:

• Lage-Faktor = (Bodenrichtwert des Grundstücks / durchschnittlicher Bodenwert der Gemeinde) hoch 0,3

• Äquivalenzbetrag Grundstück = Fläche Grundstück x Äquivalenzzahl (Grundstück) x Lage-Faktor

• Äquivalenzbetrag Gebäude = Fläche Gebäude x Äquivalenzzahl (Gebäude) x Lage-Faktor

• Grundsteuermessbetrag = Äquivalenzbetrag Grundstück x Grundsteuermesszahl (Grundstück) + Äquivalenzbetrag Gebäude x Grundsteuermesszahl (Gebäude)

• Grundsteuer = Grundsteuermessbetrag x Hebesatz der Gemeinde

Berechnungsbeispiel:

Das Einfamilienhaus einer Familie in Niedersachen hat eine Wohnfläche von 165 qm. Das Grundstück ist 800 qm groß. Der Bodenrichtwert für das Grundstück beträgt 150 Euro/qm, der durchschnittliche Bodenrichtwert der Gemeinde liegt bei 121 Euro/qm. Die Gemeinde hat einen Hebesatz von 400 Prozent festgelegt. Daraus resultiert folgende Grundsteuerlast pro Jahr:

Lage-Faktor: (150 Euro/qm / 121 Euro/qm) hoch 0,3 = 1,06

Äquivalenzbetrag Grundstück: 800 qm x 0,04 Euro/qm x 1,06 = 33,92 Euro

Äquivalenzbetrag Gebäude: 165 qm x 0,50 Euro/qm x 1,06 = 87,45 Euro

Äquivalenzbetrag Grundstück x Grundsteuermesszahl (Grundstück) + Äquivalenzbetrag Gebäude × Grundsteuermesszahl = 33,92 Euro x 100 Prozent + 87,45 Euro x 70 Prozent = 33,92 Euro + 61,21 Euro = 95,13 Euro

Grundsteuer: Grundsteuermessbetrag x Hebesatz der Gemeinde = 95,13 Euro x 400 Prozent = 380,52 Euro

Welche Räume muss ich bei der Grundsteuer in Niedersachsen nicht angeben – welche Räume zählen nicht zur Wohnfläche?

Nach dem Grundsteuergesetz in Niedersachsen bestimmt die Wohnflächenverordnung, was als Wohnfläche gilt. So gelten

Balkone,

Wintergärten

Loggien,

Dachgärten und

Terrassen

als Wohnfläche. Ihre Grundfläche wird in der Regel zu einem Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte angerechnet. Ebenso gilt nach dem Gesetz das häusliche Arbeitszimmer als Wohnfläche (§ 3 Abs. 1 Satz 2 NGrStG).

Nicht zur Wohnfläche zählen grundsätzlich Kellerräume, Abstellräume, Wasch- und Heizungsräume. Garagen bleiben bis zu einer Fläche von 50 Quadratmetern ebenfalls unbeachtet, andere Nebengebäude werden bis zu einer Fläche von 30 Quadratmetern nicht berücksichtigt (§ 3 Abs. 2 und 3 NGrStG).

Wie und bis wann muss die Grundsteuererklärung in Niedersachsen abgegeben werden?

Für die Abgabe der Erklärung bietet das Bundesland Niedersachen zwei Möglichkeiten an:

Grundsätzlich sollte die Erklärung elektronisch über Elster oder eine andere Steuersoftware erfolgen oder

als graues PDF-Formular zum Ausfüllen am PC und anschließendem Ausdruck (nur in Ausnahmefällen) oder

ebenfalls nur in Ausnahmefällen als Papier-Formular zum handschriftlichen Ausfüllen (verfügbar in den Finanzämtern sowie den Verwaltungen der Städte und Gemeinden).

Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023.

Was kostet eine Grundsteuererklärung beim Steuerberater?

Wer sich dazu entscheidet, die Grundsteuererklärung vom Profi übernehmen zu lassen, muss in der Regel mindestens mit einem Pauschalpreis zwischen 200 bis 300 Euro rechnen. Einige Kanzleien bieten die Grundsteuererklärung online auch günstiger an. Laut Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) kann der Steuerberater für die Anfertigung der Grundsteuererklärung aber auch eine Gebühr nach Tabelle A verlangen. Da diese an den Wert des Grundstücks gekoppelt ist, kann die Erklärung vom Steuerberater auch deutlich teurer werden.

Kann man die Grundsteuer auch ohne Elster machen?

Neben Bayern bietet Niedersachsen als einziges Bundesland die Möglichkeit, die Grundsteuererklärung auch analog in Papierform einzureichen. Allerdings ist das laut Angaben des Landesamts für Steuern nur in absoluten Ausnahmefällen möglich.

Erstpublikation am 20.10.22, um 13:22 Uhr.