 Grundsteuererklärung: Wie Sie am besten auf eine falsche Mahnung reagieren

Frankfurt Die große Mehrheit von fast 90 Prozent der deutschen Grundstückeigentümer hat inzwischen ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Die restlichen Eigentümer werden derzeit unter Androhung von Schätzungen und Verspätungszuschlägen von bis zu 25.000 Euro an die Abgabe erinnert. Doch solch unangenehme Post vom Finanzamt erhalten nicht nur die Trödler.

Immobilieneigentümer in ganz Deutschland finden aktuell vermehrt Mahnungen oder Erinnerungsschreiben ihrer Finanzämter im Briefkasten, obwohl sie ihre Grundsteuererklärungen bereits abgegeben haben. Das beobachten sowohl der Bund für Steuerzahler als auch das Portal „Lama“ zum Management der Grundsteuer. Der Grund für die Irrläufer sind technische Unzulänglichkeiten der Finanzämter.

So bleiben eingegangene Erklärungen unbearbeitet liegen, und die Erinnerungsschreiben oder Mahnungen werden automatisch verschickt. In anderen Fällen liegt die Erklärung vor, aber das Aktenzeichen ist nicht korrekt oder es werden fälschlicherweise Pächter oder Alteigentümer angeschrieben. Das Handelsblatt zeigt auf, wie Betroffene in verschiedenen Fällen reagieren müssen, wenn sie eine falsche Mahnung bekommen.

Die Grundsteuererklärung sollte am besten digital über das elektronische Portal der Finanzverwaltung Elster oder mit Hilfe einer Software wie zum Beispiel Lama, Wiso oder Smartsteuer eingereicht werden. Alle Bundesländer erlaubten jedoch in Härtefällen auch die Abgabe auf Papier. Gerade Rentner nutzten diese Möglichkeit. In Bayern ist die Abgabe auf Papier sogar für jedermann möglich.

Grundsteuererklärungen werden nicht bearbeitet

Auf Papier eingegangene Erklärungen müssen in den Finanzämtern wiederum digitalisiert werden. Das dauert, und so bleiben gerade diese Erklärungen lange liegen. Doch auch bei den elektronisch eingegangenen Erklärungen kann es sein, dass die Sachbearbeiter aufgrund der Fülle einfach nicht hinterherkommen.

Die Erinnerungsschreiben oder Mahnungen werden automatisiert erstellt und sind in der Regel mit dem Hinweis versehen, dass Eigentümer das Schreiben als gegenstandslos betrachten können, wenn sie ihre Erklärung bereits eingereicht haben.

>> Lesen Sie hier: Grundsteuerwertbescheid prüfen – Wann sich der Einspruch lohnt

Daniela Karbe-Geßler, Steuerexpertin beim Bund der Steuerzahler, rät in jedem Fall noch einmal zu prüfen, ob die elektronische Erklärung tatsächlich unter dem korrekten Aktenzeichen übermittelt wurde. „Ein entsprechendes Sendeprotokoll liegt dann in der Regel vor“, weiß Karbe-Geßler. Zu beachten ist auch, dass manchmal für ein Grundstück mehrere Aktenzeichen vorliegen. Dann muss für jedes Aktenzeichen und damit jeden Grundstücksteil eine eigene Grundsteuererklärung eingereicht werden.

„Wenn ein Nachweis vorliegt, ist es erst mal nicht notwendig, die Erklärung erneut abzuschicken“, meint Karbe-Geßler. Die Betroffenen könnten das Schreiben also ignorieren. Möglich sei, ein kurzes Schreiben an das Finanzamt zu senden und mitzuteilen, dass die Erklärung bereits übermittelt wurde.

Wer hingegen feststellt, dass er oder sie die Erklärung nicht abgeschickt hat, sollte dies nun schnellstmöglich tun.

Probleme beim Nachweis bei Erklärungen auf Papier

Schwierig ist dagegen mitunter der Nachweis, wenn die Erklärung auf Papier eingereicht wurde. „Die wenigsten haben ihre Grundsteuererklärung als Einschreiben versendet. Eingangsbestätigungen versenden die Finanzämter nicht“, beobachtet Karbe-Geßler.

Ohne Nachweis sollten die Betroffenen unbedingt aktiv werden. Der erste Weg ist ein Anruf beim Finanzamt. Doch die Hotlines sind oft überlastet. „Da kann es besser sein, persönlich in einem Service-Center vor Ort nachzufragen, ob die Erklärung tatsächlich auf dem Postweg verloren gegangen ist“, empfiehlt Karbe-Geßler.

Viele Grundsteuererklärungen bleiben unbearbeitet liegen. Erinnerungsschreiben oder Mahnungen werden automatisch verschickt. (Foto: dpa) Neubausiedlung in Nordrhein-Westfalen

Im schlimmsten Fall muss die Erklärung erneut ausgefüllt und eingereicht werden. Gut für den, der sich vorher eine Kopie gemacht hat.

>> Lesen Sie hier: Rechtsgutachten hält neues Grundsteuer-Modell für verfassungswidrig

Fehler im Grundsteuer-Aktenzeichen

Ein weiterer Grund für die Erinnerung oder Mahnung kann im Aktenzeichen liegen. „Viele Eigentümer haben von den Finanzämtern unterschiedliche Aktenzeichen für unterschiedliche Grundstücke zugeteilt bekommen“, erklärt Philipp Caba, Chef des Portals Lama. Die Zahlenfolgen seien sehr lang und unterschieden sich oft nur durch wenige Ziffern. Je nach Bundesland hat das Aktenzeichen zehn bis 17 Ziffern. Laut Caba führe das in der Praxis dazu, dass einige Steuerpflichtige ihre Aktenzeichen vertauschen.

Dieser Fehler fällt nicht nur auf Papier nicht auf, sondern auch nicht bei der elektronischen Eingabe, berichtet Caba: „Gibt der Eigentümer seine Grundsteuererklärung via Elster ab, prüft das Programm nur, ob das Aktenzeichen dem Prüfalgorithmus der Verwaltung entspricht, aber nicht, ob es auch zum tatsächlichen Grundstück gehört“, weiß Caba. Theoretisch könnte der Bürger hier sogar das Aktenzeichen seiner Einkommensteuererklärung eingeben und Elster würde es nicht bemängeln.

Mehr zum Thema Grundsteuer 2023:

Das falsche Aktenzeichen muss oft der Verursacher ausmerzen. „Zahlreiche Eigentümer melden uns, dass die Finanzämter dann noch einmal eine komplett neue Erklärung einfordern, wenn nur das Aktenzeichen nicht stimmt, der Rest allerdings passt“, berichtet Caba.

Das ist insbesondere dann ärgerlich, wenn die Betroffenen die Erklärung nicht vor dem Absenden in Elster gespeichert haben und so alle Unterlagen noch einmal zusammensuchen müssen.

Ein Grund für die eine irrtümliche Erinnerung oder Mahnung des Finanzamtes kann im Aktenzeichen liegen. (Foto: dpa) Grundsteuererklärung

Grundsteuererklärung: Falscher Eigentümer wird angeschrieben

Doch nicht nur einige Immobilieneigentümer machen Fehler. Teilweise schreibt das Finanzamt auch die falschen Adressaten an. Dem Bund der Steuerzahler sind Fälle bekannt, in denen Bürger dem Finanzamt bereits nach dem ersten Aufforderungsschreiben zur Abgabe der Grundsteuererklärung mitgeteilt haben, dass sie das Grundstück verkauft haben. Trotzdem erhalten sie eine erneute Erinnerung oder Mahnung. Die Grundsteuererklärung müssen immer diejenigen abgeben, die am Stichtag 1. Januar 2022 Eigentümer des Grundstücks waren.

Daneben gibt es vereinzelt Fälle, wo Pächter einer Garage oder eines Kleingartens angeschrieben werden, obwohl die Grundsteuererklärung Aufgabe des Eigentümers ist. Karbe-Geßler berichtet zudem Landwirten, denen fremde Äcker zugerechnet werden, die ihnen nie gehört haben.

In all diesen Fällen rät Karbe-Geßler: „Leiten Sie das Schreiben nicht eigenmächtig an den Eigentümer weiter, sondern informieren Sie das Finanzamt, dass Sie nicht der Eigentümer sind.“ Haben Sie das Grundstück vor dem Stichtag verkauft, fügen Sie einen Verkaufsnachweis bei, so Karbe-Geßler. Anschließend den korrekten Eigentümer zu ermitteln ist Aufgabe des Finanzamts.

Mehr: Finanzämter schieben Einsprüche auf die lange Bank

Erstpublikation: 11.07.2023, 11:37 Uhr.