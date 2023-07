 Güterstand: Das sollten Sie vor der Hochzeit bedenken

Leeder Rein rechnerisch kamen im Jahr 2022 deutschlandweit auf eine Heirat 0,36 Scheidungen – gemäß der Zahlen des Statistischen Bundesamts. Knapp jede dritte Ehe wird also wieder geschieden. Zwar sinkt die Zahl der Scheidungen seit 2012 fast jährlich, dennoch ist es notwendig, vor der Hochzeit über eine mögliche Trennung zu sprechen.

Im besten Fall werden bereits im Vorfeld Fragen geklärt wie: Wie soll das während der Ehe erwirtschaftete Vermögen im Fall einer Scheidung aufgeteilt werden? Ist es jedem Ehepartner einzeln zuzurechnen oder gehört es beiden? Wie sieht es im Erbfall aus? Und was passiert mit Schulden?

Antworten auf diese Fragen fallen je nach Güterstand anders aus. Als Güterstand bezeichnen Experten zum Beispiel die Gütertrennung, die Zugewinngemeinschaft oder die modifizierte Zugewinngemeinschaft. Sie können nicht gemischt werden, das Paar muss sich auf eine Form des Güterstands einigen.

Es ist jedoch möglich, im Laufe der Ehe den Güterstand zu wechseln. Die wesentlichsten Unterschiede zu den Güterstandsmodellen und was in welcher Konstellation sinnvoll ist.

Güterstand: Was bedeutet die Zugewinngemeinschaft?

Das bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht für den Normalfall einer Ehe die Zugewinngemeinschaft vor (§ 1363 BGB). Wird also kein Ehevertrag geschlossen, gilt der Güterstand der Zugewinngemeinschaft automatisch.

Das bedeutet, dass ab dem Datum der standesamtlichen Trauung jeglicher Vermögenszuwachs so angesehen wird, als ob er von beiden gleichermaßen erwirtschaftet wird. Trotzdem entsteht dadurch kein gemeinsames Vermögen oder „Ehe-Vermögen“. Der Vermögenszuwachs wird also getrennt betrachtet und verbleibt rein rechtlich beim jeweiligen Ehegatten. „Eine Zugewinngemeinschaft ist eigentlich nichts anderes als eine Gütertrennung, nur mit einer abschließenden Ausgleichszahlung“, sagt Amadeus Hesselink, Fachanwalt für Familienrecht bei der Münchener Kanzlei Hartman-Hilter Rechtsanwälte. Das heißt auch, dass jeder Partner das Recht hat, seinen Vermögensteil nach seinen Vorstellungen zu verwalten. Auch das Anfangsvermögen, also jenes, das die Partner jeweils mit in die Ehe bringen, bleibt beim entsprechenden Ehegatten.

Es gibt jedoch eine sogenannte Verfügungsbeschränkung. Ein Ehepartner kann über sein gesamtes Vermögen nur mit Einwilligung des anderen verfügen (§ 1365 BGB). Will der Ehemann also sein komplettes Vermögen spenden, geht das nur mit Einverständnis der Ehefrau. Zustimmungsfrei wäre ein solches Geschäft nur, wenn dem Ehemann ein bestimmter Prozentsatz verbleibt: Bei kleinen Vermögen bis 250.000 Euro sind das 15 Prozent, bei größeren Vermögen ab 250.000 Euro zehn Prozent.

Wann und wie endet eine Zugewinngemeinschaft?

Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft kann auf drei Arten beendet werden:

durch den Tod eines Ehepartners, durch Scheidung oder durch Auflösung, zum Beispiel, wenn ein Ehevertrag zur Gütertrennung geschlossen wird.

In allen drei Fällen kommt es am Ende der Zugewinngemeinschaft zum Zugewinnausgleich: Die Differenz der unterschiedlich hohen Vermögenszuwächse zwischen den Ehepartnern wird ausgeglichen. Die Anfangsvermögen werden dabei nicht einbezogen.

Was ist der Zugewinnausgleich?

Beim Zugewinnausgleich wird ein Saldo zwischen dem Vermögen zum Zeitpunkt der Hochzeit und am Ende der Zugewinngemeinschaft gebildet – jeweils getrennt für die Ehepartner. „Aber erst, wenn eine Differenz in der Vermögensentwicklung besteht, wird diese ausgeglichen“, weiß Hesselink. Eine Ausnahme davon stellt nur das sogenannte privilegierte Vermögen dar, also etwa Schenkungen und Erbschaften. Diese werden dem Anfangsvermögen des Beschenkten bzw. Erben zugerechnet.

>> Lesen Sie auch: Wie Sie Ihre Immobilie günstig schenken und vererben

Beispiel: Britta und Jürgen bringen 50.000 Euro bzw. 10.000 Euro in die Ehe ein. Der Ehemann erzielt Zinseinnahmen von 5000 Euro, die Ehefrau erzielt Dividenden und Kursgewinne von 30.000 Euro. Zusätzlich haben beide seit der Hochzeit zu gleichen Teilen in einen gemeinsamen Sparplan eingezahlt, der zum Zeitpunkt der Scheidung 80.000 Euro umfasst. Das heißt: Jürgen hat einen Vermögenszuwachs von 5000 Euro plus 40.000 Euro, Britta dagegen 30.000 Euro plus 40.000 Euro. Die Differenz im Vermögenszuwachs beträgt 25.000 Euro. Britta muss ihrem Ex-Mann davon die Hälfte, also 12.500 Euro zahlen. Die Anfangsvermögen bleiben beim Zugewinnausgleich außen vor.

Wie werden Schulden in einer Zugewinngemeinschaft behandelt?

Entgegen der gängigen Meinung haften in einer Zugewinngemeinschaft Ehepartner nicht für die Schulden des anderen. Da es eine rechtliche Vermögenstrennung gibt, sorgt sie dafür, dass es keine gegenseitige Haftung gibt (§ 1363 Abs. 2 BGB). Bringt ein Partner also Schulden mit in die Ehe, ist ein Ehevertrag nicht notwendig: Die gesetzlichen Regelungen der Zugewinngemeinschaft besagen, dass jeder die Schulden, für die er unterschrieben hat, selbst tragen muss.

Drei Punkte gilt es bei der Berücksichtigung von Schulden in einer Zugewinngemeinschaft außerdem zu beachten:

Während der Ehe abgezahlte Schulden zählen als Vermögenszuwachs beim Kreditnehmer. Es gibt kein negatives Endvermögen. Niemand muss sich für einen Zugewinnausgleich verschulden.

Beispiel: Nimmt ein Ehepartner einen Konsumentenkredit für einen ausgiebigen Urlaub auf und reicht kurz darauf die Scheidung ein, kommt er bei der Berechnung der Vermögenszuwächse auf ein Negativsaldo von 10.000 Euro. „Im Gegensatz zum Anfangsvermögen kann das Endvermögen für die Berechnung des Zugewinnausgleichs aber nicht negativ sein“, betont Familienrechtspezialist Amadeus Hesselink. „Daher nimmt der Gesetzgeber hier ein Endvermögen von null an.“

Steuervorteil: Zugewinngemeinschaft und Erbe

Einen Vorteil bietet eine Zugewinngemeinschaft im Fall einer Erbschaft. „Der eigene Anspruch auf Zugewinn ist steuerfrei, das ist schon ein kleines steuerliches Schmankerl“, sagt Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Andreas Munk von der Steuerkanzlei Ecovis. „Der Zugewinnausgleich wird zusätzlich zu den Erbschaftsteuerfreibeträgen gewährt.“ Versteuert werden muss lediglich das ererbte Anfangsvermögen des Verstorbenen sowie die ihm zugerechnete Hälfte des Zugewinnausgleichs.

Gütertrennung: Definition, Folgen und Erbe

Das Gegenmodell zur Zugewinngemeinschaft ist die Gütertrennung. In diesem Fall benötigt das Ehepaar einen Ehevertrag, dieser muss bei einem Notar geschlossen werden. Die Ehegatten müssen sich also aktiv für die Trennung der Vermögen entscheiden, während die Zugewinngemeinschaft automatisch durch Nichtstun nach der Hochzeit entsteht. Wie beim Zugewinnausgleich werden auch bei der Gütertrennung sowohl Anfangsvermögen als auch Vermögenszuwachs und Schulden jeweils einem Ehepartner zugordnet. Der Unterschied: Es erfolgt kein Zugewinnausgleich.

Vereinfacht gesagt: Nach Beendigung der gütergetrennten Ehe nimmt jeder wieder das mit, was er mitgebracht hat, zuzüglich dem, was er während der Ehe mit seinem Geld erwirtschaftet hat.

Wem gehört die Immobilie im Erbfall bei Gütertrennung?

Dabei gilt der Grundsatz: Wer im Grundbuch steht, ist auch Eigentümer. Besitzt ein Ehepartner die Immobilie allein, ändert sich daran auch im Scheidungsfall nichts. Im Erbfall muss der Witwer die Immobilie seiner verstorbenen Frau komplett versteuern. „Es sei denn, ihr Wert liegt unterhalb des Freibetrags oder er nutzt sie für mindestens zehn weitere Jahre selbst“, so Steuerberater Munk. „Dann entfällt die Erbschaftsteuer bei der Gütertrennung.“ Der Freibetrag für Ehegatten liegt derzeit bei 500.000 Euro.

Besitzen beide (in Gütertrennung lebende) Eheleute das Haus, teilen sie den Wert zum Zeitpunkt der Scheidung entsprechend den Anteilen im Grundbuch auf. Das heißt: Entweder wird das Haus verkauft und der Erlös geteilt oder ein Ehepartner zahlt den anderen anteilig aus. Stirbt ein Ehegatte, erbt der Überlebende in diesem Fall nur den entsprechenden Anteil und muss ihn versteuern. Zieht er in die Immobilie ein und nutzt sie mindestens zehn weitere Jahre selbst, entfällt auch hier die Erbschaftsteuer. „Die Steuerfreiheit greift übrigens auch, wenn der Witwer oder die Witwe vor Ablauf der Zehnjahresfrist am Bewohnen gehindert wird, etwa durch einen notwendigen Umzug in ein Pflegeheim“, erklärt der Steuerexperte.

>> Lesen Sie auch: Was ändert sich 2023 für Mieter und Eigentümer?

Welcher Güterstand ist für wen sinnvoll?

Haben Paare bei ihrer Heirat ein ungefähr gleich großes Vermögen, ist die Zugewinngemeinschaft sinnvoll. Auch für Paare mit Kindern kann sie ein Vorteil sein, wenn einer der Eheleute berufliche Ausfallzeiten hat und am möglichen Ende der Ehe ein Ausgleich gewünscht ist.

Oft empfindet der zum Ausgleich verpflichtete Ehepartner das jedoch als ungerecht. Besonders bei sehr ungleich verteiltem Anfangsvermögen oder in einer Ehe mit einseitig hohen Einkünften oder einem geerbten Unternehmen ist die Gütertrennung eine Alternative.

Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit für diejenigen, die eine Mischung aus beidem wünschen: die modifizierte Zugewinngemeinschaft.

Was heißt modifizierte Zugewinngemeinschaft?

Bei der modifizierten Zugewinngemeinschaft handelt es sich grundsätzlich um einen Güterstand zwischen den beiden Extremen Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung. Dabei lässt sich der Zugewinnausgleich für bestimmte Fälle ausschließen.

„Am häufigsten wird der Zugewinnanspruch bei einer Scheidung ausgeschlossen“, weiß Steuerberater Andreas Munk. Das gilt vor allem für Unternehmen oder Teile von Unternehmen. „Nicht selten ist sonst der Fortbestand des Betriebs gefährdet“, so Munk. „Eine Alternative ist es, die Zugewinnausgleichsforderung etwa auf drei bis fünf Jahresraten zu verteilen – so bleibt die Liquidität erhalten.“ Weitere individuelle Lösungen sind beispielsweise die Festlegung einer Mindestdauer der Ehe, bevor die Zugewinngemeinschaft greift. Wird die Ehe vorher geschieden, gilt die Gütertrennung. Oft knüpfen Paare den Zugewinnausgleich im Ehevertrag daran, ob sie Kinder haben.

Der Nachteil: Um die Zugewinngemeinschaft zu modifizieren, braucht es einen notariellen Ehevertrag.

Gütertrennung und Ehevertrag: Wie hoch sind die Notarkosten?

Sowohl im Fall der Gütertrennung als auch der modifizierten Zugewinngemeinschaft muss ein Ehevertrag aufgesetzt werden. Diesen fertigt entweder ein Rechtsanwalt oder ein Notar an. Schlussendlich wird er aber erst durch eine notarielle Urkunde bestandskräftig. Die Kosten für einen Rechtsanwalt sind also optional, die für einen Notar nicht.

Die Notarkosten hängen ab vom Geschäftswert, also dem Wert des Vermögens zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

>> Lesen Sie auch: Mit diesen Kosten müssen Eheleute 2023 rechnen

Wirkt sich die Gütertrennung auf Rentenansprüche und Unterhalt aus?

Ehepaare, die eine Gütertrennung vereinbart haben, verzichten damit nicht automatisch auf einen Versorgungsausgleich. Während der Ehe erworbene Rentenanwartschaften sind also auszugleichen. Ist dies nicht gewünscht, muss der Punkt im Ehevertrag ausdrücklich separat geregelt werden.

Auch hat die Gütertrennung nicht automatisch zur Folge, dass ein möglicher Anspruch auf Ehegattenunterhalt entfällt. Wird eine Unterhaltspflicht festgestellt, muss der Partner zahlen. Auch ist die Berechnung des Unterhalts unabhängig vom Güterstand. Da Unterhalt aus dem Einkommen und nicht aus dem Vermögen gezahlt wird, ergibt sich bei einer Gütertrennung auch kein höherer Unterhalt. Auch eine Zugewinnausgleichszahlung hat darauf keinen Einfluss.

Nachehelicher Unterhalt kann per Ehevertrag übrigens begrenzt oder ausgeschlossen werden, nicht jedoch der Trennungsunterhalt und der Kindesunterhalt.

Mehr: Was kostet eine Hochzeit? Ein Überblick

Erstpublikation: 19.06.2023, 10:28 Uhr.