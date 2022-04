Hanno Berger Cum-Ex-Strafprozess: Staatsfeind Nummer eins auf der Anklagebank

Düsseldorf Idioten, Schwachmaten, sozialistische Bande. Die Verachtung, die Hanno Berger für die deutsche Justiz empfindet, kennt viele unflätige Worte. „Arschgeigen in Köln“ nannte der Steueranwalt die dortigen Staatsanwälte einmal in einem Gespräch. Seiner Tochter sagte Berger, er wolle „draufhauen auf die Schweine“. Einen Richter bezeichnete er als „Schweinerichter“.

Der Grund für Bergers Wut war das Verbot der Geschäfte, die ihm jahrelang sehr zuträglich waren. Mit seiner Beratung bei sogenanntem Cum-Ex-Handel verdiente der Anwalt zig Millionen Euro. Als die Justiz Cum-Ex als Steuerhinterziehung einstufte und 2012 Bergers Kanzlei durchsuchte, floh er in die Schweiz.

Von dort aus, im idyllischen Bergdorf Zuoz, wetterte Berger mal gegen „linksfaschistische und kommunistische“ Entwicklungen in seiner Heimat, mal gegen „Nazi-Zustände“. Neun Jahre lang versteckte sich Berger vor der „Saubande“ und den „Drecksschweinen“, wie er die deutschen Beamten nannte. Nun trifft er sie. Am Montag beginnt Bergers Prozess am Landgericht Bonn.

Die Anklage lautet auf schwere Steuerhinterziehung und Betrug. Cum-Ex bezeichnet die Praxis, Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch im Kreis zu handeln. Zu einem bestimmten Zeitpunkt taten zwei Beteiligte so, als seien sie Besitzer ein und derselben Aktie. Einer von ihnen führte die Kapitalertragsteuer dann ab, beide ließen sie sich „erstatten“.

Berger war an Cum-Ex-Deals der Hamburger Bank M.M. Warburg beteiligt, die einen Steuerschaden von 278,5 Millionen Euro verursachten. Zwei Ex-Mitarbeiter der Bank und einer Fondstochter hat das Landgericht Bonn bereits zu Haftstrafen verurteilt. Berger orchestrierte ähnliche Geschäfte an vielen Orten. In Wiesbaden wartet schon eine zweite Anklage. Berger hat für alle Schritte gegen ihn einen Sammelbegriff: Justizskandal.

In die eigene Tasche gewirtschaftet

Manche Juristen halten den Fall Berger für eine Tragödie. Berger war mal einer von ihnen, einer der Besten. Geboren am 13. November 1950 in Frankfurt, wuchs er als Sohn eines evangelischen Pfarrers auf. Nach Abitur und Studium ging Berger in die Finanzverwaltung und brachte es zum höchsten Bankenprüfer Hessens.

Den Geprüften war der brillante Beamte ein Rätsel. Warum er sich denn für seinen kargen Lohn so anstrenge, fragten sie Berger. Konnte er sich nicht etwas Angenehmeres vorstellen? Etwas Besseres?

Berger konnte. 1996 wurde er Anwalt in einer Spitzenkanzlei, ließ sich zweimal abwerben, 2010 machte er sich selbstständig. Große Konzerne und reiche Familien zahlten Berger für seinen Rat, Steuern zu sparen und Geld zu vermehren. Bald hatte er etwas Besonderes für sie: hohe Renditen bei null Risiko. Cum-Ex.

Einen reichlichen Teil der Gewinne aus der Steuerkasse soll sich Berger selbst dabei genehmigt haben. Dieses Detail soll er zudem seinen Mandanten vorenthalten haben – deshalb die Anklage auf Betrug. Berger bestreitet ihn. Laut Staatsanwaltschaft Köln verdiente er allein an Cum-Ex-Geschäften der Bank M.M. Warburg mehr als 13 Millionen Euro.

Kanzleikollegen beschreiben Berger einerseits als Menschenfänger, andererseits als Despoten. Er habe kaum andere Meinungen geduldet. Gleichzeitig war Berger Genussmensch. Er hatte eine Vorliebe für Fleisch, in seinem Stammrestaurant besaß er ein eigenes Steakbesteck. Selbst wenn man Berger seinen Appetit deutlich ansah, zwängte er seinen groß gewachsenen, fülligen Körper in einen Porsche 911.

Berger sei auch ein Familienmensch, berichten alte Bekannte. Sein Vater verstarb relativ früh, zu seiner Mutter pflegte Berger eine genauso enge Beziehung wie zu seiner Tochter. Berger kümmerte sich intensiv um seine Enkelkinder. Er habe sein Elternhaus in Osthessen erweitert und daraus ein ganzes Anwesen mit Holzhof geschaffen. Besucher erzählen von einem Schwimmbad, riesigen Garagen für Gerätschäften, einer Autowaschanlage. Berger sei dabei selbst wie ein Kind gewesen, mit echten Traktoren als Spielzeug.

Mitarbeiter huldigten ihm als „Meister“

Beruflich war Berger Vollprofi. Ein harter Arbeiter, seine herrische Art gepaart mit einem akribischen Auge fürs Detail. Mitarbeiter huldigten ihm als „Meister“, nach seiner Flucht in die Schweiz allerdings schwand sein Einfluss. Ein Ex-Kollege nach dem anderen knickte unter dem Druck der Staatsanwaltschaft ein. Nur der Meister selbst blieb überzeugt, juristisch zu obsiegen.

Im Oktober 2017 erklärte Berger dem Handelsblatt, er sei „ein Mann des Rechts“ und werde sich einem Verfahren in Deutschland „natürlich“ stellen. Dabei käme alles ans Licht. Es gäbe gar keinen Skandal, sagte Berger. Steuern zu sparen sei kein Verbrechen. Er hätte als Steueranwalt eben seine Arbeit gemacht. Dass er sie besonders gut machte, dürfe man ihm nicht vorwerfen.

Im Dezember 2019 ließ das Landgericht Wiesbaden die Anklage gegen Berger zu. Vor dem ersten Prozesstermin meldeten seine Anwälte, er sei krank. Bergers Gesundheitszustand mache ihn dauerhaft verhandlungsunfähig. Ihr Vorschlag: Das Landgericht möge das Verfahren einstellen.

Das Gericht zweifelte an Bergers mangelnder Vitalität, eine amtsärztliche Untersuchung lehnte der Steueranwalt ab. Das war der Justiz zu viel. Im Juli 2021 wurde Berger in der Schweiz festgenommen, im Februar 2022 nach Deutschland ausgeliefert.

In Bergers Heimat gibt es keine juristischen Zweifel, dass Cum-Ex-Geschäfte illegal sind und immer schon waren. So entschied der Bundesgerichtshof, so endeten alle drei Strafprozesse, die es bisher gegen Cum-Ex-Beschuldigte gab. Zuvor schon sagte Benno Scharpenberg, Richter am Finanzgericht Köln, es sei „denklogisch unmöglich, eine Steuer zweimal zu erstatten“. Es liege im Wesen einer Steuer, dass dies nur einmal geschehen könne. Der Bundesfinanzhof bestätigte jüngst das Urteil.

Berger beharrte auf seiner Meinung, einfach schlauer zu sein als der Staat. Die Ermittlungen gegen sich nannte er einen „politischen Vernichtungsfeldzug“. Manche Weggefährten sind diese Leier leid. „In der Gesamtschau, bei saldierender Betrachtung, ist Hanno Berger nichts anderes als ein ganz normaler Gesetzesbrecher“, sagt ein ehemaliger Kollege. Berger habe seine Mandanten getäuscht. Sein privates Urteil: Berger sei eine Schande für seine Zunft.

Berger bestreitet die Vorwürfe und arbeitet in seiner Zelle handschriftlich an seinem Auftritt vor Gericht. Der 71-Jährige habe im Gefängnis ein langes Schriftstück zu seiner Verteidigung verfasst, berichten Eingeweihte. Einer nennt es „Pamphlet“. Die Vorstellung, Berger könne es im Landgericht verlesen, verschreckte seine Anwälte. Alle drei legten ihr Mandat nieder. Es soll auch Streit ums Honorar gegeben haben.

Nun muss Berger mit Pflichtverteidigern vor die Richter treten. Ob er seinen Rechtsbeistand zu Wort kommen lässt, ist unklar.

