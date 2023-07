Immobilien Bundesweit fast drei Millionen Einsprüche gegen die Grundsteuerreform

Die Berechnungen zur neuen Grundsteuer werden derzeit versendet – und stoßen vielfach auf Widerspruch. Wo die Einspruchsquoten am höchsten sind.

In Sachsen hat fast jeder dritte Eigentümer Einspruch gegen die Bescheide im Zusammenhang mit der Grundsteuer eingelegt. (Foto: Moment/Getty Images) Dresden

Frankfurt Die Neuberechnung der Grundsteuer sorgt für erhebliche Unruhe unter Deutschlands Grundstückseigentümern. Sie wehren sich gegen die neue Methode und legen massenweise Einspruch gegen ihre Steuerbescheide ein.

Unter den Bundesländern gibt es in Sachsen die höchste Einspruchsquote von 29 Prozent. In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wehrt sich rund jeder fünfte Eigentümer. Im Bundesschnitt liegt die Quote bei etwa zehn Prozent, was knapp drei Millionen Einsprüchen entspricht. Das ergab eine vom Grundsteuer-Portal LAMA initiierte Umfrage in den Finanzministerien der 16 Bundesländer.

Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund, meint, die Zahlen zeigten vor allem, dass die Reform der Grundsteuer „furchtbar schlecht vorbereitet und kommuniziert wurde“. „Die Eigentümerinnen und Eigentümer befürchten, dass sie nach der Reform deutlich mehr Grundsteuer zahlen müssen, und wollen mit einem Einspruch gewappnet sein.“