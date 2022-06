Immobilien Grundsteuererklärung selbst ausfüllen – so geht’s

Frankfurt Alle Besitzer von Grundstücken, Eigentumswohnungen sowie Betrieben der Land- und Forstwirtschaft in Deutschland bekamen vor Kurzem Post vom Finanzamt. Darin werden sie aufgefordert, vom 1. Juli bis 31. Oktober 2022 eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts – umgangssprachlich eine Grundsteuererklärung – abzugeben. Und zwar digital. Die Abgabe in Papierform ist außerhalb Bayerns nur noch in Härtefällen erlaubt.

Auch wenn die Sommerferien vor der Tür stehen und die Aufgabe lästig erscheint, sollten Grundstücksbesitzer sich des Themas annehmen: Aufschieben bringt nur Ärger. Wer die Frist versäumt, dem droht ein Verspätungszuschlag. Dieser beträgt je angefangenen Monat 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens 25 Euro.

Notwendig wird die Grundsteuererklärung, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Methodik der Feststellung für verfassungswidrig erklärte. Sie basiert auf jahrzehntealten Einheitswerten, die die Wertentwicklung nicht korrekt abbilden. Daher wird die Berechnung ab 2025 reformiert und werden alle 36 Millionen Immobilien in Deutschland neu bewertet. Und da die Finanzverwaltung die Daten dafür nicht alle in elektronisch verarbeitbarer Form vorliegen hat, muss jeder Immobilienbesitzer seine Daten selbst digitalisieren.

Und das kann durchaus empfindliche Folgen haben: Durch die Neuberechnung kann sich die Steuerbelastung für jeden einzelnen ändern.

„Manche werden mehr als zuvor berappen müssen, manche dafür weniger“, erklären die Experten des Lohnsteuerhilfevereins Lohnsteuerhilfe Bayern. Für die Gemeinden besteht demnach jedoch die Vorgabe, dass die Einnahmen durch die Neuregelung insgesamt auf dem gleichen Niveau bleiben sollen.

Wert des Grund und Bodens ist künftig meist Bemessungsgrundlage

Für die meisten bebauten und unbebauten Grundstücke wird der Wert des Grund und Bodens künftig die Bemessungsgrundlage. Bei land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken spielt indes der sogenannte Sollertrag eine entscheidende Rolle, also der Ertrag, den ein Besitzer mit Viehbestand, Ackerbau oder Gärtnerei theoretisch erzielen könnte. Bei übernormaler Haltung oder beispielsweise Gewächshäusern wird ein Zuschlag vorgenommen.

„Generell würde ich bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben von der Abgabe einer selbst erstellten Feststellungserklärung abraten“, empfiehlt unter anderem Stefan Weber, Professor für Steuerlehre an der Hochschule Neu-Ulm. Die Regelungen seien sehr umfangreich und detailliert, sodass spezifisches Fachwissen erforderlich sei, um Fehler zu vermeiden.

Deutlich leichter ist es für Besitzer von bewohnten oder gewerblichen Grundstücken: Auch hier helfen Steuerberater beim Ausfüllen der Grundsteuererklärung, die Kosten für den Berater hängen vom Wert der Immobilie ab.

Im Internet findet sich jedoch eine wachsende Zahl von Online-Angeboten zum Festpreis, die sich im Service stark unterscheiden. Wiso oder Smartsteuer beispielsweise ermitteln die Informationen über einen Fragebogen, die Daten müssen Eigentümer selbst aus ihren Unterlagen zusammensuchen und eingeben. Bei anderen Anbietern laden die Eigentümer lediglich Kopien ihrer Unterlagen hoch und dann füllen Profis die Erklärung aus. Die Preise variieren entsprechend zwischen 30 Euro (Wiso) und 189 Euro (Deutsche Grundsteuer).

Digitale Steuererklärung

Doch egal ob Steuerberater oder Online-Angebot, die meisten Unterlagen müssen Sie selbst heraussuchen. In einigen Bundesländern müssen Sie außerdem eine Angabe im Internet nachschauen – den sogenannten Bodenrichtwert. Und dann können Sie die Formulare auch selbst über das elektronische Finanzportal Elster einreichen.

Für die häufigsten Fälle gibt es sogar eine vereinfachte Abgabemöglichkeit. Das Handelsblatt erklärt, welche Informationen Sie zum Ausfüllen benötigen, wo Sie sie finden und was Sie beim Ausfüllen beachten müssen.

Wird die Grundsteuer künftig einheitlich ermittelt?

Nein. Das Bundesmodell wenden die elf Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen an sowie das Saarland und Sachsen in leicht modifizierter Form. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen haben eigene Modelle, für die andere beziehungsweise weniger Daten benötigt werden.

Wie gebe ich die Grundsteuererklärung ab?

Die Erklärung muss digital über das Elektronische Einkommensteuererklärungsportal (Elster) der Finanzverwaltung abgegeben werden. Wer noch kein Elster-Konto hat, muss sich registrieren. Die Zugangsdaten gibt es meist innerhalb von zwei Wochen per Post. In begründeten Ausnahmefällen (z. B. kein Computer vorhanden) darf die Erklärung auf Antrag auch mit den im jeweiligen Bundesland geltenden Papierformularen abgegeben werden. Lediglich Bayern erlaubt die Papierabgabe ohne vorherigen Antrag.

Formulare zur Grundsteuererklärung Bundesmodell https://datenbank.nwb.de/Dokument/878756/ Baden-Württemberg noch nicht veröffentlicht Bayern https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2022/162/baymbl-2022-162.pdf Hamburg https://www.hamburg.de/fb/grundsteuer/16229684/erklaerungsvordrucke/ Hessen noch nicht veröffentlicht Niedersachsen https://www.niedersachsen.de/download/182149/Nds._MBl._Nr._11_2022_vom_21.03.2022_S._325-391.pdf





Welche Erleichterungen gibt es?

Für die Standardfälle hat das Bundesfinanzministerium eine verkürzte Abgabe geschaffen. Statt des Elster-Portals können alle, die ein unbebautes Grundstück, ein Ein- oder Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung besitzen, die kostenlose Website www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de benutzen.

Der Service gilt jedoch nur für die Länder, die das Bundesmodell anwenden. Wer Grundstücke in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen besitzt, muss Elster nutzen. Gleiches gilt, wenn das Grundstück einer Erbengemeinschaft gehört oder Sie als Eigentümer im Ausland wohnen.

Welche Dokumente benötige ich zum Ausfüllen?

Grundbuch- oder Katasteramtsauszug (ggf. beim zuständigen Amt neu beantragen)

Kaufvertrag oder Bauunterlagen, Teilungserklärung für Eigentumswohnungen

Aufforderungsschreiben zur Grundsteuererklärung oder Einheitswertbescheid oder den letzten Grundsteuerbescheid

Gegebenenfalls Gebäudepolicen

Gegebenenfalls Informationen zum Anbau und Tierbestand

Welche Daten muss ich zusätzlich beschaffen?

Der Bodenrichtwert zum Stichtag 1.1.2022 ist in allen Bundesländern anzugeben, die das Bundesmodell anwenden. In Hessen und Niedersachsen wird der Wert vom Finanzamt selbst ermittelt. Sie sollten ihn nach Erhalt des Feststellungsbescheids vorsichtshalber überprüfen. In Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg fließt er indes gar nicht in die Berechnung ein. Den Bodenrichtwert finden Sie über die entsprechenden Webseiten der Bundesländer über https://www.bodenrichtwerte-boris.de

Internetseiten für den Bodenrichtwert Berlin http://fbinter.stadt-berlin.de/boris/ Brandenburg https://www.boris-brandenburg.de/boris-bb/ Bremen https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte Bodenrichtwert Hessen https://www.geoportal.hessen.de/ Mecklenburg-Vorpommern https://www.geodaten-mv.de/grundsteuerdaten/ Niedersachsen https://grundsteuer-viewer.niedersachsen.de/ Nordrhein-Westfalen https://grundsteuer-geodaten.nrw.de/ Rheinland-Pfalz http://www.boris.rlp.de/ Saarland https://geoportal.saarland.de/article/Grundsteuer/ Sachsen https://www.boris.sachsen.de/bodenrichtwerte-aktuell-4032.html Sachsen-Anhalt https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/weiterleitung-brw-gast.html Schleswig-Holstein https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/VBORIS/index.html?lang=de (Daten für 1.1.2022 liegen noch nicht vollständig vor) Thüringen https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/boris.html





Welches Finanzamt ist zuständig?

Sie müssen für jedes Grundstück eine eigene Grundsteuererklärung einreichen. Empfänger ist jeweils das Finanzamt, in dessen Bezirk sich das Grundstück befindet. Sie finden das zuständige Amt in dem Schreiben, in dem Sie zur Abgabe der Feststellungserklärung aufgefordert werden, oder über die Suche des Bundesfinanzministeriums (BZSt - Finanzamtssuche).

Gehört ihr Grundstück zu mehreren Gemeinden, ist das Finanzamt zuständig, in dessen Geschäftsbereich der wertvollste Teil des Grundbesitzes liegt. Die anderen Teilgrundstücke werden in der Anlage angegeben.

Wo finde ich das Aktenzeichen/die Steuernummer?

Auch das Aktenzeichen (in einigen Formularen ist auch von der Steuernummer die Rede) steht in dem Aufforderungsschreiben zur Feststellungserklärung. Alternativ finden Sie es im letzten Grundsteuerbescheid oder Einheitswertbescheid.

Welche Daten muss ich eingeben, und wo finde ich diese?

Grundbuch- oder Katasterauszug (gegebenenfalls beim jeweiligen Grundbuch- oder Katasteramt neu anfordern, gehört zum örtlichen Amtsgericht)

Adresse des Grundstücks (gegebenenfalls Gemeinde des größten Flurstücks)

Grundstücksblatt, Gemarkung, Flur- und Flurstücksnummer

Eigentümer und deren Steuer- und Steueridentifikationsnummer (steht auf dem letzten Einkommensteuerbescheid)

Mieteigentumsanteile

Grundstücksfläche

Bauunterlagen/Kaufvertrag/Teilungserklärung/Pachtvertrag

Baujahr

bei Wohnimmobilien Wohnfläche und, wenn vorhanden, Nutzfläche (Keller, Waschküche etc.)

bei gewerblichen Immobilien Bruttogrundfläche, davon Fläche für Zivilschutz

Verpachtete und zugepachtete Flächen

Anzahl Garagenplätze

gegebenenfalls Jahr, in dem Kernsanierung abgeschlossen wurde

gegebenenfalls Jahr der Abbruchverpflichtung

Außerdem

Art des Grundstücks

Entwicklungsstand bei unbebauten Grundstücken (Bauerwartungsland, Rohbauland – im Bebauungsplan der Gemeinde einsehbar)

Bodenrichtwert (siehe Internetseite des jeweiligen Bundeslandes)

Grundstücksarten Unbebautes Grundstück Wählen Sie „unbebautes Grundstück“ aus, wenn sich auf Ihrem Grundstück keine benutzbaren Gebäude befinden. Ein Gebäude ist benutzbar, wenn es bezugsfertig ist und somit den künftigen Bewohnerinnen bzw. Bewohnern oder sonstigen Benutzerinnen bzw. Benutzern die bestimmungsgemäße Nutzung nach objektiven Gesichtspunkten zugemutet werden kann. Eine Bauabnahme ist nicht notwendig. Grundstücke mit zerstörten oder dem Verfall preisgegebenen Gebäuden gelten als unbebaut. Ein Gebäude ist dem Verfall preisgegeben, wenn das Gebäude nicht mehr dauerhaft benutzt werden kann Einfamilienhaus Einfamilienhäuser sind Wohngrundstücke, die eine Wohnung enthalten und kein Wohnungseigentum sind. Ein Grundstück ist auch dann ein Einfamilienhaus, wenn die Wohnfläche mindestens 50 Prozent der gesamten Fläche beträgt und neben der Wohnung weitere Räume nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, welche die Eigenart als Einfamilienhaus nicht wesentlich beeinträchtigen. Zweifamilienhaus Zweifamilienhäuser sind Wohngrundstücke, die zwei Wohnungen enthalten und kein Wohnungseigentum sind. Ein Grundstück ist auch dann ein Zweifamilienhaus, wenn die Wohnfläche mindestens 50 Prozent der gesamten Fläche beträgt und neben den Wohnungen weitere Räume nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, welche die Eigenart als Zweifamilienhaus nicht wesentlich beeinträchtigen. Mietwohngrundstück Mietwohngrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 80 Prozent der Wohn- und Nutzfläche Wohnzwecken dienen und nicht Ein- und Zweifamilienhäuser oder Wohnungseigentum sind. Das gilt auch, wenn sich die Wohnungen in unterschiedlichen Gebäuden befinden. Beispiel: Mehrstöckiges Haus mit vermieteten Wohnungen. Wohneigentum Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung und der dazugehörende Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. Beispiel: Eigentumswohnung in einem Wohnhaus. Das Sondereigentum kann auch an Räumen in einem noch nicht errichteten Gebäude eingeräumt werden. In einem solchen Fall liegt ein unbebautes Grundstück vor. Teileigentum Teileigentum ist das Sondereigentum an Räumen eines Gebäudes, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, und der dazugehörende Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. Bsp: Vermietete Arztpraxis in einem Gebäude Geschäftsgrundstück Geschäftsgrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 80 Prozent der Wohn- und Nutzfläche eigenen oder fremden betrieblichen oder öffentlichen Zwecken dienen und nicht Teileigentum sind. Bsp: Autowerkstatt Gemischt genutztes Grundstück Gemischt genutzte Grundstücke sind Grundstücke, die teilweise zu Wohnzwecken und teilweise zu anderen Zwecken (z. B. eigenen oder fremden betrieblichen oder öffentlichen

Zwecken) genutzt werden nicht Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum, Teileigentum oder Geschäftsgrundstücke sind. Bsp. Wohngebäude mit Laden im Erdgeschoss. Sonstiges bebautes Grundstück Sonstige bebaute Grundstücke sind Grundstücke, die keine Wohn- und Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke oder Teileigentum sind und weder Wohnzwecken noch eigenen oder fremden betrieblichen oder öffentlichen Zwecken dienen, z. B. Clubhäuser, Vereinshäuser, Bootshäuser, studentische Verbindungshäuser, Turnhallen, Schützenhallen und Jagdhütten.





Wer kann eine Vergünstigung oder Befreiung von der Grundsteuer erhalten?

Bestimmte Rechtsträger wie gemeinnützige Vereine können sich von der Grundsteuer befreien lassen, sofern die Grundstücke für begünstigte Zwecke genutzt werden.

Für Grundbesitz mit gefördertem Wohnraum oder Denkmälern oder Grundbesitz, der Wohnbaugesellschaften oder -genossenschaften gehört, kann zumindest eine Vergünstigung beantragt werden.

