Ehemalige Industriegebäude haben besonderen Charme – und stellen die Eigentümer vor spezielle Herausforderungen. Was es bei Kauf und Sanierung zu beachten gibt.

Köln Früher wurden in der Friedrichsstraße 11A in Thalheim, einer Kleinstadt im sächsischen Erzgebirge, Strümpfe hergestellt. Ab Januar 2023 sollen in dem großen, gelb gestrichenen Haus 15 Familien leben – und zwar in schicken Loftwohnungen. Man habe „einen Teil des industriellen Charmes“ des Gebäudes erhalten wollen, heißt es in der Online-Anzeige des Wohnungsverwalters.

Deshalb sind in den Wohnungen Relikte aus vergangenen Zeiten erhalten geblieben, etwa Säulen, Stahlträger oder unverputzte Ziegelmauern, außerdem hohe Decken und Fenster. Die Wohnungen sind alle rund 150 Quadratmeter groß und kosten monatlich um die 1200 Euro Miete, also etwa acht Euro pro Quadratmeter. Ein stolzer Preis – laut wohnungsboerse.net lag der Durchschnitt in Thalheim 2021 bei nur 5,39 Euro.

Der Blick in die sächsische Provinz illustriert einen Trend, der sich in ganz Deutschland beobachten lässt: „Vintage“ ist angesagt, nicht nur in der Modewelt, sondern auch auf dem Immobilienmarkt.

