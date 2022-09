Immobilien Zehn Stolperfallen bei der Grundsteuererklärung – und wie sie sich lösen lassen

Frankfurt Die Grundsteuererklärung setzt gerade Millionen Hauseigentümer unter Stress. Nach Informationen des Eigentümerverbands Haus und Grund sind bundesweit erst 18 Prozent der 36 Millionen Erklärungen eingegangen. Der Rest muss sich sputen. Bis 31. Oktober sollen die Daten an die Finanzämter übermittelt sein, diese müssen nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil die Grundsteuer neu berechnen.

Experten erwarten, dass besonders in den begehrt gewordenen Wohnlagen die Grundsteuer durch die Reform deutlich steigen könnte. Umso wichtiger ist es, die Erklärung korrekt auszufüllen. Die Beamten führen immer Stichproben durch.

Wer Fehler gemacht hat, kann wegen leichtfertiger Steuerverkürzung belangt werden. „Wem Vorsatz nachgewiesen wird, dem droht ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung“, warnt Sibylle Barent, Steuerexpertin bei Haus und Grund.

Doch häufig passieren Fehler aus Unwissenheit. So warten einige Eigentümer immer noch auf das Aufforderungsschreiben vom Finanzamt. Andere wissen nicht, wie viele Erklärungen sie überhaupt abgeben sollen. Das Handelsblatt erklärt zehn typische Stolperstellen, die bei der Abgabe der Grundsteuererklärung auftauchen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Barent rät im Zweifelsfall zu folgender Taktik: „Wer unsicher ist, lässt ein Feld lieber frei oder erklärt in Freitextfeldern, warum er was wie eingetragen hat.“ Wem ein Fehler im Nachhinein auffällt, sollte dies dem Finanzamt umgehend anzeigen.

Warten auf Aufforderungsschreiben

In den meisten Bundesländern werden die Eigentümer vom Finanzamt angeschrieben und zur Grundsteuererklärung aufgefordert. In dem Schreiben steht auch das jeweilige Aktenzeichen für die Immobilie, unter dem die Erklärung eingereicht werden muss.

In Berlin werden jedoch gar keine Schreiben verschickt, in Bayern geht der Brief nur an private Eigentümer raus, nicht aber an Wohnungseigentumsgesellschaften. Die jeweiligen Länder verweisen stattdessen auf öffentliche Bekanntmachungen im Internet, in Amtsblättern oder in Zeitungen.

>> Lesen Sie hier: Diese Daten verlangt das Finanzamt für die neue Elster-Grundsteuererklärung

Wer kein Schreiben erhalten hat, muss das für die Grundsteuererklärung notwendige Aktenzeichen selbst herausfinden. In Stadtstaaten wie Berlin steht dieses im Referenzzweck der bisherigen quartalsweisen Grundsteuerzahlung. In den anderen Ländern hilft ein alter Einheitswertbescheid oder auch ein Anruf beim zuständigen Finanzamt.

Zahl der Erklärungen

Manchmal treten schon Unsicherheiten auf, wie viele Grundsteuererklärungen der Eigentümer eigentlich erstellen muss. „Für jede wirtschaftliche Einheit muss eine Erklärung abgeben werden“, erklärt Steuerexpertin Barent.

Was bei einer Eigentumswohnung oder einem Einfamilienhaus noch einfach ist, wird schon schwieriger, wenn sich mehrere Gebäude auf dem Grundstück befinden. Barent erklärt: „Steht auf dem Grundstück eine Garage oder ein Schuppen, der zum Haus gehört, so bilden beide zusammen eine wirtschaftliche Einheit.“ Gleiches gilt, wenn beispielsweise ein Eigentümer ein Haus selbst bewohnt, lediglich das Erdgeschoss als Ladeneinheit vermietet hat.

„Mehrere Erklärungen muss eine Eigentümerin möglicherweise abgeben, auf deren Grundstück sich zwei Mehrfamilienhäuser befinden“, weiß Barent. Ihre Faustregel: „Ein Hauseingang, eine wirtschaftliche Einheit.“

Mehr Handelsblatt-Artikel zum Thema Grundsteuererklärung

Verschiedene Eigentümer

Genau hinschauen müssen auch diejenigen, bei denen das Gebäude und der Grund und Boden unterschiedliche Eigentümer hat. „Bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden ist der Eigentümer des Grund und Bodens zur Abgabe der Grundsteuererklärung verpflichtet“, weiß Barent. Das gilt in allen Ländern, die das Bundesmodell anwenden.

„In Hamburg beispielsweise muss der Eigentümer des Gebäudes eine eigene Erklärung einreichen, da das Gebäude eine eigene wirtschaftliche Einheit bildet“, so der Bund der Steuerzahler. Gleiches gilt für Niedersachen und Bayern. Hessen folgt hingegen dem Bundesmodell.

Eine Ausnahme gibt es außerdem beim Erbbaurecht. Dahinter verbirgt sich das Recht, eine Immobilie auf einem fremden Grundstück zu bauen. „Hier muss der Erbbauberechtigte die Grundsteuererklärung abgeben, der Grundstückseigentümer muss ihn aber gegebenenfalls unterstützen“, erklärt Barent.

Stichtag missachten

Die Grundsteuererklärung müssen all jene abgeben, die zum 1.1.2022 Eigentümer der betreffenden Immobilie waren. Wurde die Immobilie in der Zwischenzeit verkauft und es fehlen nun Daten, muss der Alteigentümer sich gegebenenfalls mit dem neuen Eigentümer kurzschließen.

Falscher Bodenrichtwert

Außer in Bayern, Hamburg und Hessen muss in der Grundsteuererklärung der Bodenrichtwert eingegeben werden. Wichtig ist auch hier, den Wert zum 1.1.2022 zu verwenden und keinen anderen. Werden für das Grundstück mehrere Bodenrichtwerte je nach Art der Gebäudes oder der Nutzung angegeben, muss der entsprechende Richtwert ausgewählt werden.

Liegt kein Bodenrichtwert vor, muss der Wert gegebenenfalls aus vergleichbaren Grundstücken in der Umgebung hergeleitet werden. In Sachsen machen das die Finanzämter selbst, und Eigentümer tragen dafür in das Feld eine Null ein. In anderen Ländern, müssen Sie das richtige Vorgehen erfragen.

>> Lesen Sie auch: Diese Alternativen zu Elster erleichtern die Grundsteuererklärung

Flurstücknenner fehlt

In einigen Fällen ist im Grundbuchauszug kein Flurstücknenner angegeben. Das betrifft zum Beispiel die Stadt Hamburg, aber kommt auch in vielen anderen Bundesländern teilweise sogar innerhalb einer Ortschaft vor.

Hier lohnt sich ein Abgleich mit den Internetportalen des jeweiligen Bundeslandes für die Bodenrichtwerte. „Wer in diesem Portal eine Adresse eingibt und das Grundstück auswählt, erhält neben dem Bodenrichtwert zumeist die entsprechenden Daten zum Flurstück und zur Gemarkung dazu“, sagt Barent. Fehlt der Flurstücknenner tatsächlich, lassen Eigentümer in der Erklärung das entsprechende Feld frei oder tragen eine Null ein.

Flächenberechnung

Auch die Angabe der Wohnfläche sollten Eigentümer genau prüfen, besonders wenn es hier in jüngster Vergangenheit Anbauten gab, die in allen Grundrissen noch gar nicht vorhanden waren. Im Zweifel muss nachgemessen werden.

Unbeheizbare Wintergärten und Dachschrägen zwischen einem und zwei Meter Raumhöhe zählen nur zur Hälfte ihrer Grundfläche mit, Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen lediglich mit einem Viertel. Gar nicht zur Wohnfläche zählen Keller, Treppen, Dachböden, Abstell-, Heizungsräume, so sie außerhalb der Wohnung liegen, sowie Räume unter Dachschrägen, die weniger als einen Meter hoch sind.

Beim BdSt kommt am häufigsten die Frage nach der Deklarierung der Flächen. „In den wenigsten privaten Haushalten gibt es Nutzflächen“, stellt der BdSt klar. Ein Hauswirtschaftsraum etwa, der nicht im Keller eines Einfamilienhauses liegt, zähle zur Wohnfläche. Kellerräume sind keine Nutzflächen und müssen meistens auch nicht als Wohnfläche angegeben werden. Sie fallen also einfach aus der Flächenberechnung heraus.

„Nutzflächen setzen in der Regel betriebliche Nutzungen der jeweiligen Flächen voraus“, erklärt der BdSt. Das könne zum Beispiel ein Verkaufsraum sein oder ein Büro, in dem ein selbstständiger Finanzberater seine Kunden empfängt. Das klassische Arbeitszimmer zählt laut BdSt in der Regel zur Wohnfläche.

Wichtig außerdem: Nutzflächen sind im Gegensatz zu Wohnflächen bei den Landesmodellen steuerlich nicht begünstigt. „Wer folglich für zu Wohnnutzung zugehörige Flächen als Nutzflächen statt als Wohnflächen deklariert, zahlt am Ende mehr Grundsteuer“, warnt der BdSt.

Garage/Stellplatz/Gartenhaus

Wer zu seinem Haus oder einer Eigentumswohnung einen Garagenplatz hat, muss den zwar in der Grundsteuererklärung angeben. Die Fläche spielt aber im Bundesmodell keine Rolle.

Anders ist es in den Ländern Hamburg, Hessen, Niedersachen und Bayern. Garagen, die in räumlichem Zusammenhang zur Wohnnutzung stehen, zählen hier bis zu einer Fläche von 50 Quadratmetern, in Hessen sogar bis zu 100 Quadratmetern, nicht zur Wohnfläche. Für Nebengebäude gilt ein Wert von 30 Quadratmetern. Ein Nebengebäude kann beispielsweise eine Scheune oder ein Gartenhaus sein, so der BdSt.

Stellplätze und Carports müssen hingegen gar nicht in der Grundsteuererklärung angegeben werden.

Kernsanierung

Bei der Grundsteuererklärung wird auch das Jahr des Abschlusses der Kernsanierung abgefragt. Bei einer Kernsanierung wird das Gebäude in einen Zustand versetzt, der nahezu einem neuen Gebäude entspricht. Dafür müssen alle wesentlichen Bauteile wie Dach, Fenster, Fassade, Türen, Fußboden und alle technischen Systeme erneuert wurden, sofern nicht baurechtliche Vorgaben Einschränkungen vorsehen (zum Beispiel Denkmalschutz). Einzelne Renovierungen wie ein neu verlegter Dielenboden zählen nicht als Kernsanierung.

Doppelhaushälfte

In der Regel handelt es sich bei einer Doppelhaushälfte um ein Einfamilienhaus. Bei einem Haus mit zwei Wohnungen kann von einem Zweifamilienhaus ausgegangen werden. Das hat mitunter Auswirkungen auf die Höhe der Grundsteuer, denn für Ein- und Zweifamilienhäuser werden unterschiedliche Mieten herangezogen. „Eigentümer können sich vorab über die Mietunterschiede in Anlage 39 des Bewertungsgesetzbuches informieren“, rät der BdSt.

Mehr: Wann Immobilieneigentümer mit einer hohen Grundsteuer rechnen können