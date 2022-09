Inflation Neues Maßnahmenpaket entlastet energieintensive Unternehmen

Frankfurt Die Bundesregierung hat im Maßnahmenpaket III verschiedene Initiativen angekündigt, um die Bürger zu entlasten. Der nun vorliegende Regierungsentwurf eines Inflationsausgleichsgesetzes beinhaltet insbesondere die Aktualisierung des Einkommensteuertarifs für die Jahre 2023 und 2024. Damit sollen die Effekte der kalten Progression, also der realen Steuererhöhungen aufgrund der steigenden Inflation, ausgeglichen werden.

Die kalte Progression belastet den Steuerpflichtigen doppelt: Bei einer inflationsbedingten Einkommenssteigerung erhöht sich sowohl der Steuersatz als auch die Bemessungsgrundlage, ohne dass sich die Leistungsfähigkeit erhöht.

Der zu ändernde Verlauf des Einkommensteuertarifs und die Anhebung des Grundfreibetrags sollen entsprechend den voraussichtlichen Ergebnissen des 14. Existenzminimumberichts und des 5. Steuerprogressionsberichts erfolgen und diesen Effekt abmildern. Gleichermaßen wird der Unterhaltshöchstbetrag angehoben, der an die Höhe des Grundfreibetrags angelehnt ist.

Um die energieintensiven Unternehmen angesichts der hohen Preise zu unterstützen, sieht das Maßnahmenpaket die Verlängerung des sogenannten Spitzenausgleichs bei den Strom- und Energiesteuern um ein weiteres Jahr vor. Damit sollen rund 9000 energieintensive Unternehmen in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro entlastet werden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Energiepreissteigerung dämpfen

Die Bundesregierung sieht in ihrem Entwurf vor, dass „Unternehmen des produzierenden Gewerbes (UPG)“ im Energie- und Stromsteuerrecht unter anderem den Spitzenausgleich (Paragraf 10 Stromsteuergesetz, Paragraf 55 Energiesteuergesetz) geltend machen können. Auf alle Energie- und Stromverbräuche eines Jahres kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Rückerstattung der nach Abzug der allgemeinen Steuerentlastung noch verbleibenden Energie- beziehungsweise Stromsteuer auf Heizstoffe und Strom verlangt werden.

>> Lesen Sie hier: Was Vermieter und Mieter bei hohen Gaspreisen beachten müssen

Voraussetzungen sind, dass diese Unternehmen ein Energie- oder Umweltmanagementsystem betreiben und die Bundesregierung jeweils festgestellt hat, dass die jährlichen Zielwerte zur Reduzierung der Energieintensität erreicht wurden. Durch die vorgeschlagene Verlängerung wird die Energiepreissteigerung gedämpft, die einer weiter zunehmenden Inflation entgegengewirkt und mit der die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver und im internationalen Wettbewerb befindlicher UPG in Deutschland weiterhin gewährleistet wird.

Auch die Endverbraucher sollen entlastet werden: Die Bundesregierung will, dass zur Abfederung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch die gestiegenen Gaspreise der Umsatzsteuersatz auf die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 auf sieben Prozent gesenkt wird.

Gastronomiebranche entlasten

Die Umsatzsteuer ist ein kalkulatorischer Posten. Sie wird von den steuerpflichtigen Unternehmen grundsätzlich an die Leistungsempfänger berechnet. Bei einer vollständigen Weitergabe der Senkung wird eine spürbare Entlastung für die Bürger ermöglicht. Die Bundesregierung erwartet, dass die steuerpflichtigen Unternehmen die Entlastung in vollem Umfang an die Bürger weitergeben.

Die Absenkung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie auf sieben Prozent wurde aufgrund der Coronapandemie eingeführt. Sie wird nun verlängert, um die Gastronomiebranche zu entlasten und die Inflation nicht weiter anzutreiben. Anders als bei den Energieunternehmen erwartet die Bundesregierung offenbar bei den Gastronomen keine Weitergabe der Steuersenkung.

Jens M. Schmittmann ist Professor an der FOM Hochschule und Chefredakteur der Zeitschriften „Betriebsberater“ und „Der Steuerberater“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift „Betriebsberater“.

Mehr: Noch einmal 67 Milliarden Euro – Bund stellt weitere Hilfen für Energieunternehmen bereit