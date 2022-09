Infrastrukturvorhaben Reduzierung der Verfahrensdauer ist ein wichtiger Schritt

Die Regierung will Infrastrukturvorhaben beschleunigen. Das ist gut, denn anders ist weder die Energiewende noch der Neubau von Straße und Schiene möglich.

Die Verfahrensdauer für Vorhaben mit hoher wirtschaftlicher oder infrastruktureller Bedeutung soll reduziert werden, ohne den Rechtsschutz zu beeinträchtigen. (Foto: dpa) Baustellenschild

Frankfurt Die Liste der durch fragwürdige Rechtsmittel und Verfahren zu Fall gebrachten oder verzögerten Infrastrukturprojekte ist lang. Stellvertretend mag als Musterbeispiel die Talbrücke Rahmede der A 45 dienen. Am Anfang der Berichterstattung war die Rede davon, dass der Neubau so schnell gehen sollte wie in Genua: zwei Jahre. Nun steigt die Zahl schon auf fünf Jahre.

Daher ist es zu begrüßen, dass der Bundesjustizminister nun den Entwurf eines „Gesetzes zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich“ veröffentlicht hat. Die Politik scheint begriffen zu haben, dass Beschleunigung nottut. Ansonsten ist weder die angestrebte Energiewende mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien noch die Instandsetzung und der Neubau von Straße und Schiene möglich.

Die Verfahrensdauer für diese Vorhaben mit hoher wirtschaftlicher oder infrastruktureller Bedeutung soll reduziert werden, ohne den Rechtsschutz zu beeinträchtigen. Die wesentlichste Neuerung ist die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe sowie des Bundesverwaltungsgerichts.