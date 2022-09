IT-Sicherheit Cybersicherheitsvorschriften stellen Hersteller vor neue Herausforderungen

Die EU-Kommission will mit einer neuen Verordnung für Rechtsklarheit und neue Standards bei digitalen Produkten sorgen. Ein erster Entwurf für die Vorschriften liegt vor.

Nach dem Willen der EU-Kommission müssen digitale Produkte künftig grundlegende Anforderungen an die Cybersicherheit erfüllen, sobald sie in Verkehr gebracht werden. (Foto: dpa) Computer-Tastatur

Frankfurt Im Bereich der IT- und Cybersecurity fehlt es aktuell an einheitlichen und transparenten rechtlichen Rahmenbedingungen. Bereits innerhalb der Europäischen Union gibt es keine Standards, jeder Mitgliedstaat schafft seine eigenen Bedingungen. „Die damit einhergehende Rechtsunsicherheit schafft Probleme für EU-weit tätige Unternehmen“, bestätigt Felix Meurer, Associate Lawyer bei der Sozietät Orth Kluth in Berlin. Insbesondere für Retailer, die nicht selbst Hersteller sind, wirkt sich das negativ aus.

In Deutschland kommen die Regeln zum Kaufrecht zur Anwendung, vor allem die Gewährleistungsvorschriften sind zu beachten. Seit Einführung der Vorschriften über digitale Produkte in das Bürgerliche Gesetzbuch sind komplizierte Analogien zwar weitgehend passé.

Ein zentrales Problem bleibt: Im Verhältnis zum Endkunden haftet der Retailer dem Endkunden für das Vorliegen der Beschaffenheitsvoraussetzungen, für Interoperabilität und Sicherheit.