Kirchensteuer 2022 Wie hoch ist die Kirchensteuer und wer muss sie zahlen?

Die christliche Kirche in Deutschland hat in den vergangenen Jahren hunderttausende Mitglieder verloren. Sie finanziert sich zu einem großen Teil über eine eigene Steuer, die Kirchensteuer. Ein Überblick.

Eine Steinfigur am Kölner Dom blickt gen Himmel. Diverse Initiativen protestieren am Tag der Veröffentlichung des neuen Gutachtens zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln gegen die schleppende Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Köln, 18.03.2021 (Foto: action press) Das katholische Schattenreich: Offizielle Liegenschaften des Erzbistums Köln

Fast 41,5 Millionen Menschen sind in Deutschland Teil der christlichen Kirche. Den evangelischen und katholischen Gemeinden beschert das jährlich über zehn Milliarden Euro an Einnahmen. Was ist die Kirchensteuer? Wie wird die Kirchensteuer berechnet? Wer muss die Kirchensteuer zahlen? Ein Überblick.

Was ist die Kirchensteuer?

Die Kirchensteuer ist eine finanzielle Abgabe, die von den christlichen Religionsgemeinschaften in Deutschland erhoben wird. Sie wird durch die katholischen und evangelischen Glaubensgemeinden von ihren Mitgliedern eingezogen. Man könnte sie als eine Art Mitgliedsbeitrag verstehen. In den meisten Fällen regelt sich der Einzug über eine Steuer, wird also beispielsweise direkt vom Bruttogehalt eines Arbeitnehmers abgezogen. Es gibt aber auch Kirchen, die sich ausschließlich über Spenden finanzieren.

Wer muss in Deutschland Kirchensteuer zahlen?

Grundsätzlich jedes volljährige Mitglied der Kirche, das in Deutschland lebt. Das Mitglied zahlt die Steuer an die Landeskirche des Bundeslands, in dem es seinen Erstwohnsitz hat. Auch temporäre Auslandsaufenthalte entbinden Mitglieder evangelischer oder katholischer Glaubensgemeinden nicht von der Kirchensteuerpflicht. Die Steuer bezieht sich ausschließlich auf Privatpersonen, Unternehmen zahlen in Deutschland keine Kirchensteuer.

Wie berechnet sich die Kirchensteuer in Deutschland?

Die Kirchensteuer orientiert sich am Einkommen des Kirchenmitglieds. In den meisten Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen) liegt der Kirchensteuersatz bei neun Prozent der zu zahlenden Lohn- bzw. Einkommensteuer. In Baden-Württemberg und Bayern liegt der Kirchensteuersatz bei acht Prozent. Dieser ist in §51a des Einkommensteuergesetzes geregelt.

Bei Arbeitnehmern wird die Steuer vom Bruttolohn einbehalten und taucht als Abzug auf der Gehaltsabrechnung auf. Arbeitgeber und Soloselbständige leisten üblicherweise eine Vorauszahlung.

Wie viel Kirchensteuer muss ich im Monat oder Jahr zahlen?

Weil die Kirchensteuer sich relativ zum Einkommen einer Person berechnet, gibt es keinen festen Betrag, den Mitglieder monatlich oder jährlich zahlen müssen.

Eine Beispielrechnung: Eine ledige Person mit Steuerklasse I und 2000 Euro Monatseinkommen zahlte im Jahr 2021 ca. 15 Euro Kirchensteuer im Monat. Das sind 180 Euro Kirchensteuer im Jahr. Eine Person mit einem Einkommen von 3000 Euro zahlte 36 Euro im Monat, also 432 Euro Kirchensteuer im Jahr.

>> Berechnen Sie Ihre individuelle Kirchensteuerlast im Jahr 2022 mit dem Brutto-Netto-Rechner.

Ich gehöre keiner Kirche an und bin konfessionslos. Warum zahle ich Kirchensteuer?

In Deutschland können auch Konfessionslose an der Kirchensteuer beteiligt werden - und zwar wegen des Ehepartners. Das sogenannte „besondere Kirchgeld“ fällt an, wenn nur ein Ehepartner einer Religionsgemeinschaft angehört und der andere nicht. Es handelt sich dann um eine glaubensverschiedene Ehe. In diesen wird nur bei dem Ehegatten Kirchensteuer einbehalten, der Kirchenmitglied ist. Wenn dieser Partner aber ein so geringes Einkommen hat, dass keine Lohnsteuer berechnet wird (oder nichts verdient), wird während des Jahres keine Kirchensteuer einbehalten. Es kann allerdings das besondere Kirchgeld als Sonderform der Kirchensteuer festgesetzt werden. Das besondere Kirchgeld betrifft Ehepartner, wenn

ein Ehepartner kein Kirchenmitglied, der andere schon.

oder beide Ehepartner Kirchenmitglieder sind, aber ein Ehegatte einer Kirche angehört, die keine Kirchensteuer erhebt.

Das besondere Kirchgeld müssen nur Ehegatten zahlen, die zusammen veranlagt werden. Bei der Einzelveranlagung für Ehegatten entfällt das besondere Kirchgeld.

Wann zahlt man keine Kirchensteuer?

Mit dem Austritt aus der Kirchengemeinschaft ist auch die Steuerpflicht hinfällig. Im Jahr 2012 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass ein reiner Austritt aus der Kirchensteuer, aber nicht aus der Kirche als Glaubensgemeinschaft, in Deutschland nicht möglich ist.

Je nach Einkommenslage des Kirchenmitglieds gibt es allerdings auch anteilige Erlasse der Kirchensteuer: Wer weniger als den Grundfreibetrag (derzeit 10.347 Euro) im Jahr verdient, ist von der Besteuerung seiner Einkünfte befreit. Das gilt auch für Arbeitslose.

Erwirtschaften Steuerzahler außerordentliche Einkünfte, ist ein anteiliger Erlass der Kirchensteuer auf diese Einkünfte möglich. Bis zu 50 Prozent der zusätzlich entstehenden Kirchensteuer können Steuerzahler sparen. Der Erlass muss beim zuständigen Kirchensteueramt beantragt werden, außerdem gibt es einige Einschränkungen.

Welche Folgen haben Kinder für die Höhe der Kirchensteuer?

Wer Kinder hat und Kirchenmitglied ist, wird steuerlich entlastet. So bildet bei Arbeitnehmern mit Kindern nicht die Lohnsteuer die Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer, sondern eine fiktive Lohnsteuer. Diese ist um die Kinderfreibeträge gemindert. Das passiert allerdings erst nach Abgabe einer Steuererklärung: Erst bei einer steuerlichen Veranlagung wird durch eine Günstigerprüfung festgestellt, ob aufgrund der Kinderfreibeträge ein zusätzlicher Steuerspareffekt entsteht. Ähnlich läuft es auch bei Selbständigen mit Kindern: Die Vorauszahlungen der Kirchensteuer verringern sich um den Kinderfreibetrag.

Wer erhebt die Kirchensteuer?

In Deutschland ziehen vor allem die katholische und evangelische Kirche die Steuer ein. Auch jüdische Gemeinden in Deutschland erheben mit der Kultussteuer eine vergleichbare Gebühr. Außerdem ziehen einzelne Freikirchen und einige andere kleinere Glaubensgemeinschaften die Mitgliedsbeiträge per Steuer ein. Die Kirchensteuer behalten die Finanzverwaltungen der Länder ein, um sie dann an die Kirchen weiterzugeben.

Muslimische Gemeinden in Deutschland ziehen keine Gelder ihrer Mitglieder ein. Auch die orthodoxe Kirche in Deutschland verzichtet auf eine Kirchensteuer.

Wofür werden Kirchensteuereinnahmen verwendet?

Die Steuer finanziert einen Teil der Aufrechterhaltung der Kirche in Deutschland. Die Gemeindearbeit und die Entlohnung der Geistlichen werden mit der Steuer bezahlt, aber auch die Seelsorge, Öffentlichkeitsarbeit und Instandhaltung von Kirchen und Co. Auch Bildungs- und Betreuungsstätten kirchlicher Träger – Kliniken, Kindergärten und Schulen – beziehen einen Teil ihrer Gelder aus der Kirchensteuer. Mit etwa 500 Millionen Euro jährlich fördert auch der deutsche Staat die Kirche.

