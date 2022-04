Kolumne Frauenquote für Europa: Leben wir wirklich in einer modernen Gesellschaft?

Es ist ein Armutszeugnis, etwas so Selbstverständliches wie die Gleichstellung von Mann und Frau bei der Besetzung von Vorständen und Aufsichtsräten gesetzlich regeln zu müssen.

Die Bundesregierung stimmte im März der EU-Führungspositionen-Richtlinie zu. (Foto: dpa) Bürogebäude

Von einem „Meilenstein für die Gleichstellung in der Europäischen Union“ sprach das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, als Mitte März die Bundesregierung der EU-Führungspositionen-Richtlinie zugestimmt hatte. Das hat lange genug gedauert, zehn Jahre lang war diese Zustimmung aus Deutschland nicht zu bekommen.

Immerhin gibt es in der Bundesrepublik bereits das Führungspositionengesetz und hinsichtlich der Richtlinie keinen Umsetzungsbedarf. Eigentlich ist es aber schon ein Armutszeugnis, etwas so Selbstverständliches wie die Gleichstellung von Mann und Frau bei der Besetzung von Vorständen und Aufsichtsräten gesetzlich regeln zu müssen. Wobei „Gleichstellung“ das falsche Wort ist, es geht stets um Quoten unterhalb der 50 Prozent. Aber: Anders als mit Zwang scheint ein Umdenken in unserer Gesellschaft offenbar nicht einzusetzen.