Kommentar Die Zahl der Frauen in Vorständen stagniert wieder

In Vorständen steht eine Frau im Schnitt sieben Männern gegenüber, selten stehen Frauen Aufsichtsräten vor. Ein echtes Umdenken in Unternehmen scheint es nicht zu geben.

Nur fünf Prozent der Aufsichtsratsvorsitzenden sind Frauen.

Frankfurt Die Quotenregelungen des zweiten Führungspositionen-Gesetzes brachten Bewegung. Verschiedene Studien, darunter von den Russell Reynolds Associates und von EY, belegen den Frauenzuwachs: In den Aufsichtsräten der 40 größten Dax-Unternehmen sitzen aktuell knapp 38 Prozent Frauen – historischer Höchstwert.

109 Frauen gehören den Vorständen in 160 Dax-Betrieben an – auch das historischer Höchststand. Zum ersten Mal ist in der Mehrheit der Konzerne, nämlich in 83 Unternehmen, mindestens eine Frau im Vorstand vertreten, in 20 sind es mindestens derer zwei. Ein Anlass zum Feiern? Oder dafür, sich zufrieden zurückzulehnen? Eher nicht.

Unternehmen tun nur das, was sie müssen

Die Studien legen die Kehrseiten offen: Die Geschlechtermindestbeteiligung ist seit August 2022 verpflichtend, und der prozentuale Anstieg der Quoten war von 2021 auf 2022 am größten. Im Jahresvergleich darauf war schon wieder eine leichte Stagnation feststellbar.