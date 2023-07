Kommentar Neue Lieferkettenvorschrift beseitigt Wettbewerbsnachteile für Unternehmen

Die deutsche Wirtschaft fürchtet zu Unrecht eine Europäische Lieferkettenrichtlinie, kurz CSDDD. Denn durch sie würde der Wettbewerb fairer.

Nach dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz soll nun die europäische Variante kommen. (Foto: dpa) Textilindustrie in Bangladesch

Freiburg Das EU-Parlament hat sich mit großer Mehrheit für eine Verschärfung der von der Kommission geplanten Europäischen Lieferkettenrichtlinie – kurz CSDDD – ausgesprochen. Ähnlich wie im deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sollen Unternehmen Sorgfaltspflichten erfüllen, um negative Auswirkungen auf Menschenrechte und Umwelt im eigenen Betrieb, in den Tochtergesellschaften und in der Wertschöpfungskette zu identifizieren und zu verhindern.

Nach dem Vorschlag des EU-Parlaments sollen diese Pflichten sowohl für EU-Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von über 40 Millionen Euro als auch für Nicht-EU-Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro, davon mindestens 40 Millionen Euro in der EU, gelten, und zwar in allen Branchen, nicht nur in Hochrisikosektoren.

Der Aufschrei der deutschen Wirtschaft war groß. Denn der Kreis der betroffenen Unternehmen ist größer als beim deutschen Lieferkettengesetz, das nur für Unternehmen gilt, die im Inland mehr als 3.000 Mitarbeiter (ab 2024: 1000 Mitarbeiter) beschäftigen.