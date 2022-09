Krisenmanagement Energiesektor: Große Gasverbraucher brauchen einen Notfallplan

Frankfurt Notfall- und Risikopläne sowie Sicherheitsgesetze gibt es zwar auch für das Energiesegment schon lange, aber Relevanz haben sie bis dato nicht entfaltet, da es keine akute Gefährdungslage gab. Eine Krise bisher nicht gekannten Ausmaßes wird aber immer wahrscheinlicher – und am Markt existiert eine große Unsicherheit.

Unternehmensjuristinnen und -juristen sind mehr denn je gefragt, mit ihren Partnern in den Sozietäten Lösungen zu finden. Carmen Schneider, Energierechtsexpertin und Partnerin bei der Sozietät Oppenhoff empfiehlt daher dringend, entsprechende Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.

In Deutschland spielt die Bundesnetzagentur eine zentrale Rolle in Energierechtsfragen: Sie ist – abgeleitet aus der SOS-Verordnung der Europäischen Union - zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium für die internationale Koordinierung und Kommunikation zuständig. Für die Bundesrepublik ist sie auch der Bundeslastverteiler, wenn es tatsächlich zum Notfall kommt. Und damit entscheidet sie die Abschaltreihenfolge.

Neben gesetzlich festgelegten geschützten Bereichen wie Privathaushalten, kleinen und mittleren Betrieben, Fernwärmeanlagen und grundlegenden sozialen Diensten gibt es solche, die nicht geschützt sind. Zu den Letzteren gehören hauptsächlich Großunternehmen mit einem hohen Gasverbrauch. „Diese sollten zügig bei der Bundesnetzagentur einen sogenannten unternehmensspezifischen Schutzantrag einreichen“, rät Schneider. „Die dort enthaltenen Detailinformationen vermitteln die Basis für die behördliche Ermessensentscheidung, wer wann mit einer Reduzierung beziehungsweise Abschaltung an der Reihe ist.“

Betriebe sollten etwa Angaben dazu machen, wann eine Gasverbrauchsreduktion dauerhafte Schäden an Produktionsanlagen verursacht und wann sich diese negativ auf Lieferketten auswirkt, ebenso dazu, in welcher Weise auf eine Ersatzversorgung Zugriff besteht. „So lässt sich – möglicherweise – auf die Abschaltreihenfolge Einfluss nehmen.“

Ein formaler Antrag ist das aber nicht, Ansprüche lassen sich nicht daraus ableiten. Die Bundesnetzagentur hat schon verlauten lassen, dass es keine feste Abfolge geben wird. Eine Klage gegen die Behörde wegen möglicher Ausfälle empfiehlt sich eher nicht, denn: „Wenn der Staat handeln muss, um größeres Unheil abzuwenden, wird er sich regelmäßig nicht ersatzpflichtig machen“, erklärt Schneider. „Das gilt auch für die Netzbetreiber, die dafür verantwortlich sind, die Systemstabilität in ihrem Netz aufrechtzuerhalten und zu diesem Zweck stets Maßnahmen ergreifen können, also auch unabhängig von einer Notsituation. Da ist die Haftung sogar per Gesetz ausgeschlossen.“ Parallel zum Schutzantrag sollten Betriebe daher auch mit ihnen den Kontakt suchen, um gemeinsam Maßnahmen zu eruieren.

Ein unternehmerischer Notfallplan umfasst die Vorhersage, wann sich nicht mehr oder zumindest nicht mehr vollständig produzieren lässt. Was steht in den Lieferverträgen? Existieren fixe Vereinbarungen zu Liefermengen und Terminen? Gibt es Vertragsstrafen? Welche Schadensersatzpflichten könnten sich ergeben?

Zu prüfen ist auch, wann etwa höhere Gewalt zu bejahen ist und wann eine Störung der Geschäftsgrundlage. „Diese würden ein Vertragsanpassungsrecht nach sich ziehen“, sagt Schneider.

Der Maßnahmen- und Pflichtenkatalog ist lang. „Ein Marktteilnehmer muss alles getan haben, was möglich ist. Zu bedenken ist dabei vor allem auch, dass sich Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte auf diese Weise entlasten und aus der persönlichen Haftung herauskommen.“

Alexander Pradka ist leitender Redakteur bei der Fachzeitschrift „In-house Counsel“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift.

