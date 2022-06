 Legal Tech: Was die digitale Evolution für die Rechtsabteilung bedeutet

Die Rechtsabteilung befindet sich an der Schwelle zu umfangreichen Veränderungen. Agilität und Technologie verändern die Arbeit.

In der Rechtsabteilung lassen sich relativ einfache Vorgänge und Arbeitsabläufe ohne großen Aufwand digitalisieren und verbessern. (Foto: dpa) Glasfaserkabel in einem Rechenzentrum

Frankfurt Was der Markt unter „Legal Tech“ und „Legal Innovation“ zusammenfasst, hat viele Facetten. Das Entwicklungstempo ist geringer als etwa in den USA und in Großbritannien, aber: „Wir können in Deutschland nachhaltiger sein“, sagt Martin Clemm, General Counsel bei der Software AG.

„Wir kommen traditionell aus der Ecke des kodifizierten Rechts und denken quasi digital. Insofern bietet sich die Chance, den neuen Rechtsmarkt führend mitzugestalten.“ Rund 50 Prozent der Arbeit von Syndikusrechtsanwältinnen und -anwälten sind automatisierbar, so das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

„Digitalisierung ist besonders dort interessant, wo ein hoher regulatorischer Dokumentationsaufwand existiert und repetitive Vorgänge vorherrschen“, berichtet Clemm. Menschlich-intelligente Leistung und persönliche, tatsächlich beratende Interaktion lasse sich nicht ersetzen. Aber: „Arbeitsaufwände verändern sich hin zu den automatisierungsnahen Aufgaben.“

Outsourcing oder Eigenmittel