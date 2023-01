Neues Betreuungsrecht Wünsche der Betreuten stehen im Mittelpunkt

Frankfurt Bereits im Jahr 1992 wurde das Vormundschaftsrecht abgeschafft und an dessen Stelle die gesetzliche Betreuung eingeführt. Nunmehr, nach fast 31 Jahren, erfährt das Betreuungsrecht eine grundlegende Modernisierung durch das zum 1. Januar 2023 in Kraft getretene Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts.

Jedermann kann mit dem Betreuungsrecht in Berührung kommen, nämlich immer dann, wenn wegen Krankheit oder Behinderung die rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst oder nur begrenzt besorgt werden können. Ziel der Reform ist zunächst die Stärkung der Selbstbestimmung unterstützungsbedürftiger Menschen.

Damit wird den Vorgaben von Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention Rechnung getragen. Nunmehr ist klar geregelt, dass ein Betreuer nur bestellt wird, wenn dies erforderlich ist – hier hat der sogenannte Erforderlichkeitsgrundsatz stärkeres Gewicht erhalten.

Sind andere Hilfen verfügbar und ausreichend, ist dies nicht (mehr) der Fall. Hierzu gehören tatsächliche Unterstützungsleistungen durch Familienangehörige, Bekannte oder soziale Dienste. Ist eine Vorsorgevollmacht an eine Vertrauensperson ausgereicht, bedarf es für den Fall der rechtsgeschäftlichen Vertretung regelmäßig keiner Betreuung mehr.

Wünsche stehen im Vordergrund

Zudem erhalten die Betreuungsbehörden mit dem neuen Instrument der erweiterten Unterstützung den gesetzlichen Auftrag, betroffene Menschen in geeigneten Fällen so zu unterstützen, dass hierdurch eine rechtliche Betreuung entbehrlich wird.

Ein weiterer Meilenstein der Reform ist die Pflicht zur Wunschbefolgung. Das neue Betreuungsrecht regelt nunmehr klar und eindeutig, dass der Betreuer die Angelegenheiten der betreuten Person so zu besorgen hat, dass diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben nach ihren Wünschen gestalten kann. Von seiner Vertretungsmacht darf der Betreuer nur Gebrauch machen, soweit dies erforderlich ist.

Der Betreuer muss sich durch regelmäßige persönliche Kontakte und Besprechung anstehender Entscheidungen ein Bild davon machen, welche Wünsche die betreute Person hat und was sie nicht will. Den festgestellten Wünschen der betreuten Person hat der Betreuer in den gesetzlich festgelegten Grenzen zu entsprechen und sie bei deren Umsetzung rechtlich zu unterstützen.

Auch die Auswahl des Betreuers ändert sich. Bei der Wahl des zu bestellenden Betreuers hat das Betreuungsgericht grundsätzlich die Wünsche der zu betreuenden Person zu berücksichtigen. Damit ist es vorbei mit der oktroyierten Betreuungsperson.

Aufgabe von Wohnraum nur eingeschränkt möglich

Auch dem Schutz des Wohnraums des Betroffenen wird mehr Gewicht eingeräumt. In Zukunft darf der von der betreuten Person selbst genutzte Wohnraum vom Betreuer nur dann aufgegeben werden, wenn dies dem Willen der betreuten Person entspricht. Zudem hat der Betreuer für den Fall, dass er beabsichtigt, den Wohnraum aufzugeben, dem Betreuungsgericht diese Absicht unter Angabe der Gründe und der Sichtweise der betreuten Person unverzüglich anzuzeigen.

Die gerichtliche Kontrolle wird zudem dadurch verbessert, dass in bestimmten Fällen eine gerichtliche Genehmigung eingeholt werden muss. Zentraler Maßstab der gerichtlichen Aufsicht und Kontrolle werden die Wünsche betreuter Menschen. Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass den Wünschen der betreuten Person nicht oder nicht in geeigneter Weise nachgekommen wird, muss das Betreuungsgericht die betreute Person persönlich dazu anhören.

Schließlich werden die Anforderungen an die vom Betreuer bei Gericht einzureichenden Berichte klarer geregelt, damit das Betreuungsgericht seinen Kontrollaufgaben besser nachkommen kann.

Professor Michael Stahlschmidt ist Ressortleiter Steuerrecht der Fachzeitschrift „Betriebsberater“ und Chefredakteur der Zeitschrift „Der Steuerberater“.

Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift „Betriebsberater“.

