Positionspapier Wie der neue Beschäftigtendatenschutz aussehen soll

Ein Positionspapier des Arbeits- und Innenministeriums sieht eine umfangreiche Regulierung vor. Doch innovative Themen bleiben ausgespart.

Das geplante Beschäftigtendatenschutzgesetz soll laut Positionspapier die Überwachung und Kontrolle der Arbeit von Mitarbeitern regeln. (Foto: dpa) Videoüberwachung an einem Firmengelände

Frankfurt Der im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) normierte Schutz von Beschäftigtendaten muss neu geregelt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof dem deutschen Gesetzgeber in einer aktuellen Entscheidung aufgegeben. Eine weitere Ohrfeige aus Brüssel für die Bundesregierung, die den Beschäftigtendatenschutz laut Koalitionsvertrag neu regeln wollte.

Es wäre nicht das erste Mal. Bereits nach Inkrafttreten des ersten BDSG im Jahr 1978 wurden spezielle Vorschriften für den Beschäftigtendatenschutz gefordert, aber nicht umgesetzt. Der Gesetzgeber ließ die Gerichte machen.

Insbesondere das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit seiner Rechtsprechung Leitlinien für den Schutz von Mitarbeiterdaten aufgestellt. Erst 2009 wurde dann eine spezielle Schutzregelung geschaffen, die nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 2018 zum aktuellen Paragrafen 26 BDSG wurde.

Die Kritik am Gehalt der Norm und an deren Umsetzbarkeit in der Praxis ist groß, der Nutzen eines reformierten Beschäftigtendatenschutzes entsprechend anerkannt.