Die aktuelle Teuerung spürt wohl mittlerweile jeder von uns. Zu allem Überfluss haben die meisten zu viel Steuern gezahlt. Die gute Nachricht: Eine Steuererklärung lohnt sich auch diesmal.

Das Wichtigste zur Steuer für Familien, Rentner, Studierende, Anleger oder Vermieter. Neu in diesem Jahr: Ukraine-Spenden absetzen und die ersten Schritte mit Elster. Ratgeber Steuererklärung 2022

Die jährliche Steuererklärung zu machen, kostet Zeit und womöglich Nerven.

Doch es lohnt sich meist: Nach jüngsten Daten lag die durchschnittliche Steuererstattung in Deutschland bei 1072 Euro. Wir analysieren, worauf das Finanzamt in diesem Steuerjahr genauer achtet. Und beantworten die wichtigsten Fragen: Wie kann ich Steuern sparen? Wie versteuere ich meine Kapitalanlagen und welche Tipps sind hilfreich, wenn ich Immobilien vermiete? Außerdem: Was gilt steuerlich, wenn ich ein Kind habe, frisch in Rente bin oder noch studiere?

Lesen Sie alles übersichtlich in unserem diesjährigen Dossier. Diesmal erfahren Sie in unserem Ratgeber außerdem, was beim Absetzen von Ukraine-Hilfen wesentlich ist und lernen erste Schritte zur Bedienung von Elster. Jetzt reinlesen:

