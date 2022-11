Rechtsprechung Nachhaltigkeit und Kartellrecht: EU-Kommission plant neue Leitlinien

Frankfurt Die aktuelle Kartell- und Wettbewerbsrechtspraxis erlaubt zwar Nachhaltigkeitskooperationen, aber Wettbewerber dürfen dabei nicht über Preise sprechen. So kommen Vereinbarungen und Kooperationen, die Nachhaltigkeitszwecke als direktes Ziel oder zumindest als positiven Nebeneffekt vorsehen, sehr oft nicht zustande.

Voraussichtlich im ersten Quartal 2023 will die EU-Kommission neue Horizontalleitlinien herausbringen. Der Veröffentlichungstermin hat sich bereits verschoben, es gab massive Kritik am ursprünglichen Entwurf, vor allem aus Deutschland und Frankreich.

„Dieser war immer noch geprägt von den Effizienzkriterien von 1999 und 2010“, bemängelt Maxim Kleine, Partner und Leiter Kartellrecht bei der Sozietät Görg in Hamburg. „Vereinbarungen dürfen getroffen werden und eine Wettbewerbsbeschränkung geht dann in Ordnung, wenn es am Ende über eine Amortisierung auch für Verbraucherinnen und Verbraucher günstiger wird.“

Kleine spielt damit auf Elektrogeräte an, die zwar Preissteigerungen erfahren, aufgrund der Sparsamkeit im Energieverbrauch aber auf zwölf Monate gerechnet Einsparungen bringen. „Das Festhalten an diesen Kriterien greift für die vor uns liegenden Nachhaltigkeitsherausforderungen deutlich zu kurz“, erklärt der Rechtsexperte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch für die Unternehmen selbst ist die Praxis zurzeit bequem: Da über Verteuerungen nicht einmal gesprochen werden darf und die Realisierung von weitreichenden Nachhaltigkeitszielen ohne diese in der Regel nicht funktioniert, gehen viele notwendige Veränderungen gar nicht erst an. Immerhin: Die Kritik hat dafür gesorgt, dass die EU-Kommission Nachbesserungen vornimmt.

Chance für mehr Standortpolitik

Es ist eine Notwendigkeit, kartellrechtliche Freistellungen künftig anhand anderer Anhaltspunkte zu gestatten. Ein Beispiel liefert der österreichische Gesetzgeber, der bei Nachhaltigkeitskooperationen, die Emissionssenkungen zur Folge haben, unterstellt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher angemessen an den Vorteilen beteiligt sind. Das beseitigt die Nachweisproblematik, dass die betroffene Marktgegenseite immer angemessen von den Effizienzvorteilen profitieren muss.

Wenn wir eine umfassende Dekarbonisierung in der Industrie anstreben, dann müssen Gesetzgeber und Regulierer insbesondere den Mittelstand adressieren. Maxim Kleine, Partner und Leiter Kartellrecht bei der Sozietät Görg in Hamburg

„Die Regelung ist ein guter Ausgangspunkt und eröffnet Räume für weitere Konkretisierungen“, so Kleine. „Beispielsweise ließen sich genaue Zahlen für Emissionsreduktionen implementieren, die auch nachgewiesen werden müssen. Im Rahmen der Festlegung einer entsprechenden Prozentzahl ist die Politik gefragt.“

Ein weiterer denkbarer Schritt ist, dass kleinere Betriebe leichter eine Freistellung von einem Kartellverbot erhalten, denn eines ist klar: „Wenn wir eine umfassende Dekarbonisierung in der Industrie anstreben, dann müssen Gesetzgeber und Regulierer insbesondere den Mittelstand adressieren. Für diesen wären klare Guidelines und ein praxisnaher Katalog an Fallbeispielen, die zeigen, was künftig erlaubt ist und was nicht, enorm hilfreich“, betont Kleine.

Diese Umstellung muss mit einer Veränderung bei den Kontrollmechanismen einhergehen. Auch in Zukunft darf es keine überschießenden Wettbewerbsbeschränkungen geben. Fakt ist, dass die harte Anwendung des gegenwärtigen Wettbewerbsgedankens die Europäische Union in die Abhängigkeitsposition gebracht hat, in der sie jetzt steckt – im Hinblick auf Gas gegenüber Russland, im Hinblick auf Produktion von China. „Das war weder nachhaltig im Sinne der Ökologie noch im Sinne der Supply-Chain-Sicherheit“, hält Kleine fest.

Insofern bieten neue Richtlinien die Chance für mehr Standortpolitik und die Förderung innovativer Ideen. Mit der Veröffentlichung wird zu sehen sein, für was sich die Kommission entschieden hat.

Alexander Pradka ist leitender Redakteur bei der Fachzeitschrift „In-house Counsel“. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift.

Mehr: M&A-Transaktionen in Krisenzeiten