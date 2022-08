 Rechtssprechung: Insolvenzsteuerrecht: Bundesfinanzhof klärt Zweifelsfragen

Der Bundesfinanzhof hat in einer Entscheidung zum Verhältnis von Insolvenz- und Steuerrecht Stellung genommen – mit Konsequenzen für Steuerbescheide.

Steuerbescheide dürfen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr ergehen, wenn darin Insolvenzforderungen festgesetzt werden. (Foto: dpa) Firmenpleite

Frankfurt Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens führt zu einer Zäsur. Alle bisherigen Forderungen der Gläubiger können – von Ausnahmen, insbesondere im Steuerrecht, abgesehen – nur zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Auf sie entfällt im Schnitt eine Befriedigungsquote von rund 3,8 Prozent. Forderungen, die nach Eröffnung des Verfahrens entstehen, sind sogenannte Masseverbindlichkeiten und grundsätzlich in voller Höhe aus der Insolvenzmasse zu befriedigen.

Ein Lieferant, der aufgrund der Verfahrenseröffnung bei seinem Kunden nicht mehr befriedigt wird, meldet seine Forderung zur Insolvenztabelle an und kann beim Finanzamt die Erstattung der ausgewiesenen und bereits bezahlten Umsatzsteuer beantragen. Erhält er am Ende des Verfahrens eine Ausschüttung, so ist eine erneute Berichtigung vorzunehmen und der erhaltene Betrag der Umsatzsteuer zu unterwerfen.

>> Lesen Sie auch: Immer häufiger heißt es „Betrieb erneut insolvent“