Renten- und Krankenversicherung Beitragsbemessungsgrenzen 2023 in der Übersicht

Arbeitnehmer zahlen Sozialversicherungsbeiträge vom Bruttogehalt bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze. Wie hoch liegt diese im Jahr 2023?

Düsseldorf In Deutschland zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Das sind:

Krankenversicherung

Pflegeversicherung

Rentenversicherung

Arbeitslosenversicherung

Je nach Versicherungsart fließt ein bestimmter Prozentsatz des Bruttogehalts an die jeweilige Versicherung. Doch dieser Beitrag steigt nicht unendlich. Er wird beschränkt durch die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze (BBG).

Was ist eine Beitragsbemessungsgrenze?

Die Bemessungsgrenze legt fest, bis zu welcher Höhe des Bruttogehalts ein Versicherungsbeitrag erhoben wird. Der über der BBG liegende Teil des Gehalts ist irrelevant für die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge. Ist das Bruttogehalt also höher als die jeweilige Bemessungsgrenze, führt das nicht zu höheren Beiträgen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung unterscheidet sich zudem in den neuen und alten Bundesländern voneinander.

Die Bundesregierung passt die Beitragsbemessungsgrenzen einmal pro Jahr an. Ihre Entwicklung hängt ab von der durchschnittlichen Lohnsteigerung des Vorjahres. Steigen die Einkommen, rutscht auch die BBG nach oben.

Beitragsbemessungsgrenze 2023 für die Krankenversicherung

Aktuell liegt der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bei 14,6 Prozent. Die Krankenkassen erheben darüber hinaus einen gesetzlich festgelegten Zusatzbeitrag. Dieser beträgt im Durchschnitt 1,3 Prozent. Davon zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils die Hälfte, also 7,3 Prozent plus (durchschnittlich) 0,65 Prozent für den Zusatzbeitrag.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt 2023 bei 59.850 Euro im Jahr (monatlich 4.987,50 Euro). Dabei hat sie sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung Monat Jahr 2020 4.687,50 Euro 56.250 Euro 2021 4.837,50 Euro 58.050 Euro 2022 4.837,50 Euro 58.050 Euro 2023 4.987,50 Euro 59.850 Euro

Quelle: Sozialversicherungs-Rechengrößen der Bundesregierung

Die Bemessungsgrenze ist nicht zu verwechseln mit der Jahresarbeitsentgeltgrenze. Sie wird auch Versicherungspflichtgrenze genannt. Ab dieser Grenze können Arbeitnehmer wählen, ob sie sich lieber privat statt gesetzlich krankenversichern wollen.

Jahr Versicherungspflichtgrenze Monat Jahr 2020 5.212,50 Euro 62.550 Euro 2021 5.362,50 Euro 64.350 Euro 2022 5.362,50 Euro 64.350 Euro 2023 5.550,00 Euro 66.600 Euro

Quelle: Sozialversicherungs-Rechengrößen der Bundesregierung

Arbeitnehmer, deren Bruttogehalt weniger als die Jahresarbeitsentgeltgrenze beträgt, sind pflichtversichert, müssen also Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung leisten. Wer mehr verdient, kann in die private Krankenversicherung wechseln. Wer später dauerhaft unter die Grenze rutscht, kann auch wieder in die gesetzliche Krankenkasse zurückwechseln. Ab einem Alter von 55 Jahren wird dieser Schritt für Arbeitnehmer jedoch schwer.

Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung die sogenannte „Rosinenpickerei“ verhindert: Junge Arbeitende sollen nicht in ihren gesunden Jahren von den günstigen Beiträgen der Privatkassen profitieren, im Alter mit steigenden Kosten dann aber wieder ins Solidarsystem wechseln können.

Ausnahmen sind zwar möglich, jedoch können die Kassen hohe Nachzahlungen für nicht versicherte Jahre verlangen.

Beitragsbemessungsgrenze 2023 für die Pflegeversicherung

Da die Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung vom selben Träger eingezogen werden, sind auch die Beitragsbemessungsgrenzen identisch.

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung liegt 2023 unverändert bei 3,05 Prozent für Versicherte mit mindestens einem Kind. Davon tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Hälfte. Für Kinderlose beträgt der Satz 3,4 Prozent. Sie zahlen 1,875 Prozent, der Anteil des Arbeitgebers beträgt 1,525 Prozent.

Beitragsbemessungsgrenze 2023 für die Rentenversicherung

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt 18,6 Prozent des Bruttogehalts. Diesen teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber hälftig. Die Beiträge werden aber nur bis zur BBG fällig. Diese ist in den Ost- und West-Bundesländern unterschiedlich hoch.

Jahr Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung Monat Jahr 2020 Ost 6.450 Euro 77.400 Euro West 6.900 Euro 82.800 Euro 2021 Ost 6.700 Euro 80.400 Euro West 7.100 Euro 85.200 Euro 2022 Ost 6.750 Euro 81.000 Euro West 7.050 Euro 84.600 Euro 2023 Ost 7.100 Euro 85.200 Euro

West 7.300 Euro 87.600 Euro

Quelle: Sozialversicherungs-Rechengrößen der Bundesregierung

Das heißt beispielsweise, im Jahr 2023 muss ein Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt Rentenbeiträge nur bis zu einem Bruttogehalt von 85.200 Euro im Jahr zahlen. Verdient er mehr, wird dieses zusätzliche Gehalt nicht für die Berechnung des Beitrags zur Rentenversicherung herangezogen.

In der Rentenversicherung gibt es keine Versicherungspflichtgrenze wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung.

Beitragsbemessungsgrenze 2023 für die Arbeitslosenversicherung

Für die gesetzliche Arbeitslosenversicherung gelten dieselben Beitragsbemessungsgrenzen wie für die Berechnung des Rentenbeitrags.

Mehr: Sozialversicherungsnummer beantragen & wo Sie sie finden

Erstveröffentlichung: 15. Februar 2022, 10:58 Uhr