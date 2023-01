Progressionsvorbehalt: Definition, Höhe und Voraussetzungen

Wann unterliegen Einkünfte dem Progressionsvorbehalt und wie hoch fällt er aus? Und warum gibt es ihn überhaupt? Ein Überblick.

Während der Coronapandemie hatten die Betriebe in Deutschland für mehr als zehn Millionen Arbeitnehmer Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) angemeldet. Zwar gelten Lohnersatzleistungen wie das Kurzarbeitergeld gesetzlich als steuerfreies Einkommen, dennoch unterliegen sie dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Eine Erklärung.

Einfach erklärt: Was ist ein Progressionsvorbehalt?

Der Progressionsvorbehalt geht einher mit einem progressiven Steuertarif. Das heißt: Je mehr Einkommen eine Person hat, desto höher fällt nicht nur die absolute, sondern auch die relative Steuerbelastung aus. Der Steuersatz steigt also mit steigendem Einkommen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn jemand mit 100.000 Euro Einkommen 30 Prozent Steuern zahlt, mit 150.000 Euro aber bereits 35 Prozent. Im Gegensatz dazu steht die proportionale Besteuerung, bei der der Steuersatz auch mit steigendem Einkommen immer gleich bleibt.

Der Progressionsvorbehalt bezeichnet den Umstand, dass steuerfreie Leistungen den Steuersatz auf das übrige Einkommen erhöhen. Umgekehrt können Verluste den Steuersatz senken. Das Einkommensteuerrecht in den meisten Ländern ist mit einem progressiven Steuertarif ausgestaltet. So kennen neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz den Progressionsvorbehalt.

Wann wird mit Progressionsvorbehalt versteuert?

Der Progressionsvorbehalt kommt zum Einsatz, sobald eine Person bestimmte steuerfreie Einkünfte erhält und zusätzlich weitere Einkommen hat – etwa aus einer steuerpflichtigen Beschäftigung, Mieten, Kapitaleinkommen oder einer Selbstständigkeit.

Diese steuerfreien Einkünfte können sein:

Lohnersatzleistungen oder Einnahmen aus dem Ausland, die gemäß einem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) bereits im Ausland besteuert wurden und in Deutschland steuerfrei sind.

In Deutschland unterliegen folgende Einkünfte dem Progressionsvorbehalt, werden aber selbst nicht besteuert (nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG):

Arbeitslosengeld,

Kurzarbeitergeld und Aufstockungsbeträge des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld,

Mutterschaftsgeld und Zuschüsse,

Arbeitslosenbeihilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz,

Elterngeld,

Krankengeld und Kinderkrankengeld,

Insolvenzgeld,

Übergangsgeld für Behinderte,

Verletztengeld,

Entschädigungen für Verdienstausfälle nach dem Infektionsschutzgesetz,

Im Ausland erzielte Einkünfte (wenn es das jeweilige DBA vorsieht),

Aufstockungsbetrag des Arbeitgebers bei Altersteilzeit.

Welche Ersatzleistungen unterliegen nicht dem Progressionsvorbehalt?

In § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG werden alle Lohnersatzleistungen definiert, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Im Umkehrschluss sind folgende steuerfreie Leistungen nicht betroffen:

Überbrückungsbeihilfen,

Wintergeld,

Wohngeld,

Arbeitslosengeld II (Bürgergeld),

Krankengeld und Krankentagegeld einer privaten Krankenversicherung,

HIV-Hilfeleistungen,

Erziehungsgeld,

Leistungen einer gesetzlichen Krankenkasse für eine Ersatzkraft im Rahmen der Haushaltshilfe an nahe Angehörige.

Diese Leistungen sind nicht nur steuerfrei, sie erhöhen auch nicht die Bemessungsgrundlage für das sonstige steuerpflichtige Einkommen.

Wie hoch ist der Progressionsvorbehalt?

Der Progressionsvorbehalt hängt davon ab, wie hoch das zu versteuernde Einkommen und die Lohnersatzleistung ist. Statt nur das Einkommen mit dem entsprechenden Steuersatz zu versteuern, ermittelt das Finanzamt einen fiktiven Steuersatz.

Dabei gehen die Finanzbehörden folgendermaßen vor: Im ersten Schritt werden die steuerfreien Lohnersatzleistungen bzw. ausländischen Einkünfte sowie die steuerpflichtigen sonstigen Einkünfte (Gehalt, Mieten, Zinsen, etc.) zusammengerechnet. Im zweiten Schritt ermittelt das Finanzamt den Steuersatz, mit dem ein Gesamteinkommen in der Höhe versteuert werden müsste. Im dritten Schritt wird dieser ermittelte Steuersatz ausschließlich auf den steuerpflichtigen Einkommensanteil angewendet.

Beispiel: Progressionsvorbehalt berechnen bei Kurzarbeit

Eine Arbeitnehmerin mit der Steuerklasse I erwirtschaftet ein zu versteuerndes Arbeitseinkommen von 40.000 Euro – der Grundfreibetrag, Werbungskosten und Sonderausgaben sind hier bereits abgezogen. Zusätzlich erhielt sie wegen Kurzarbeit 10.000 Euro Kurzarbeitergeld (KUG).

Ohne Berücksichtigung der steuerfreien Lohnersatzleistung ergäbe sich auf das Arbeitsgehalt eine Steuerlast (laut der Grundtabelle 2022) von 8.177 Euro und somit ein Durchschnittssteuersatz von 20,44 Prozent.

Das Finanzamt rechnet nun allerdings beide Summen zusammen (50.000 Euro) und ermittelt den Gesamtsteuersatz aufgrund dieser erweiterten Bemessungsgrundlage. Laut Grundtabelle 2022 liegt die Steuerlast auf 50.000 Euro bei 11.816 Euro, damit ergibt sich ein Durchschnittssteuersatz von 23,63 Prozent.

Diese 23,63 Prozent – im Einkommensteuerrecht „besonderer Steuersatz“ genannt – werden aber nicht auf das Gesamteinkommen angewendet (da das KUG ja steuerfrei ist), sondern ausschließlich auf das steuerpflichtige Arbeitseinkommen von 40.000 Euro. Es ergibt sich also eine reale Steuerlast von 9.452 Euro. Der Progressionsvorbehalt beträgt in diesem Fall also 1.275 Euro (9.452 Euro abzüglich 8.177 Euro). So wurde das KUG selbst zwar nicht besteuert, hat aber dafür gesorgt, dass die übrigen Einkünfte höher besteuert wurden. Kinder, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag wurden in diesem vereinfachten Beispiel nicht berücksichtigt.

Kann man den Progressionsvorbehalt umgehen?

Sobald neben einem steuerpflichtigen Einkommen eine Lohnersatzleistung ausgezahlt wird, ist der Progressionsvorbehalt unumgänglich, denn die jeweils auszahlende Stelle meldet die Zahlung an das Finanzamt.

Erhält eine Person jedoch in einem Kalenderjahr neben der Lohnersatzleistung kein anderes Einkommen, das steuerpflichtig ist, entfällt auch der Progressionsvorbehalt, da alle Einnahmen steuerfrei sind und es daher auch kein zu versteuerndes Einkommen gibt.

Warum gibt es den Progressionsvorbehalt?

Der Progressionsvorbehalt entsteht ausschließlich durch progressive Steuertarife. Sie leiten sich ab vom Prinzip der leistungsgerechten Besteuerung. Dahinter steht also die Überzeugung, dass auch steuerfreie Leistungen die steuerliche Leistungsfähigkeit erhöhen.

Was ist ein negativer Progressionsvorbehalt?

In der Regel ist der Progressionsvorbehalt positiv. Das heißt, auf steuerpflichtige Einkünfte wird ein höherer Steuersatz angewendet, da eine steuerfreie Lohnersatzleistung hinzugerechnet wurde und diese das Gesamteinkommen erhöht. Es kann aber auch vorkommen, dass der Progressionsvorbehalt negativ wird. Das ist dann der Fall, wenn es keinen Zufluss, sondern einen Abfluss von Einkommen gibt, also etwa einen Verlust. Dann kommt es zur umgekehrten Wirkung: Der Steuersatz auf das übrige steuerpflichtige Vermögen sinkt. Typische Beispiele sind, wenn der Staat Lohnersatzleistungen zurückfordert oder Anlagen im Ausland Verluste eingebracht haben.

Diese ausländischen Verluste werden aber nur angerechnet, wenn sie unter § 2a EStG fallen, wie zum Beispiel:

Verluste aus einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb,

Verluste aus einem ausländischen Gewerbe,

Verluste aus einer stillen Beteiligung, wenn der Schuldner im Ausland lebt,

Verluste aus der Vermietung und Verpachtung beweglicher Gegenstände und sogenannte Schiffsbeteiligungen.

Wann wurde der Progressionsvorbehalt eingeführt?

Der Progressionsvorbehalt wurde mit dem Einkommensteuer-Reformgesetz vom 5. August 1974 eingeführt. Er sollte verhindern, dass gewisse Einkünfte aus der Bemessungsgrundlage für den Steuersatz komplett herausfallen und so das Steueraufkommen mindern. Dem sollte ein gemäß § 32b Abs. 2 EStG „besonderer Steuersatz“ entgegenwirken.

Die ersten Einkünfte, die auf diese Art einbezogen wurden, waren Einkünfte aus dem Ausland, die nach Doppelbesteuerungsabkommen im Land des Entstehens besteuert wurden, in Deutschland daher steuerfrei sind.

Mit dem zweiten Haushaltsstrukturgesetz vom 22. Dezember 1981 wurden die unter den Progressionsvorbehalt fallenden steuerfreien Einkünfte auf Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld sowie die Arbeitslosenhilfe ausgedehnt. Seitdem sind weitere Lohnersatzleistungen hinzugekommen, sie werden im Einkommensteuergesetz ausdrücklich aufgezählt. Andere Lohnersatzleistungen fallen nicht unter den Progressionsvorbehalt.

