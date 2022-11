Steueränderung Aufschub für Händler von Silbermünzen bei neuer Steuerregel

Der Steuervorteil für beliebte Silbermünzen aus dem EU-Ausland fällt weg. Für Händler hätte das existenzbedrohende Folgen haben können. Jetzt gewährt das Finanzministerium eine Schonzeit.

Silbermünzen aus dem EU-Ausland werden künftig bei der Einfuhr höher besteuert. (Foto: E+/Getty Images) American Eagle

Frankfurt Edelmetallhändler atmen auf. Die Ende September vom Bundesfinanzministerium (BMF) verkündete Änderung der Einfuhrsteuer für bestimmte Silbermünzen tritt doch nicht sofort in Kraft. In einem neuen Schreiben teilte das BMF am Donnerstag mit, eine Übergangsfrist bis 30. November 2022 zu gewähren.

Wie das Handelsblatt berichtet hatte, überraschte die Verkündung der geänderten Besteuerung die Branche, da sie ohne vorherige Konsultation veröffentlicht wurde. Zudem sollte sie „für alle offenen Fälle“ greifen. Das hätte zu hohen Steuernachzahlungen geführt, die für einige Händler existenzbedrohend hätten sein können.

Die Steueränderung betrifft die besonders bei Kleinanlegern beliebten Silbermünzen American Eagle, Krügerrand, Maple Leaf oder Känguru. Diese waren bisher dank einer geminderten Umsatzsteuer bei gleichem Wert oft günstiger als zum Beispiel die Münze Wiener Philharmoniker. Doch dieser Steuervorteil ist gar nicht mit EU-Recht vereinbar, stellte das Finanzministerium klar, nachdem die Finanzämter und Zollbehörden diese Praxis gleichwohl viele Jahre lang angewandt haben.