Steuererklärung 2022 Ukraine-Spenden von der Steuer absetzen

Frankfurt Der Krieg in der Ukraine zerstört Städte und Dörfer, bringt Tod und Vertreibung. Über eine Million Ukrainer sind daher mittlerweile nach Deutschland geflohen. Die Hilfsbereitschaft der Deutschen ist groß. Sie reicht von Spenden bis zu persönlicher Hilfe.

Besonders in den ersten Monaten des Krieges organisierten sogar Gemeinden, Schulen und Kindergärten private Sachspendenaktionen für Medikamente, Hygieneartikel, Haushaltsartikel oder haltbare Lebensmittel. Andere Menschen spendeten Geld an Einrichtungen wie das Deutsche Rote Kreuz oder überwiesen Beträge direkt an ukrainische Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Privatpersonen, die im Krisengebiet geblieben sind. Einige Deutsche nahmen sogar ukrainische Flüchtlinge in ihren Häusern und Wohnungen auf.

Zumindest ein Teil der Hilfe kann in der Steuererklärung 2022 angegeben werden. Doch Vorsicht: Weil die Ukraine kein Mitglied der EU ist, gelten Einschränkungen. Das Handelsblatt gibt einen Überblick, wie Sie Ukrainespenden von der Steuer absetzen, welche Unterstützung der Fiskus steuerlich honoriert und welche Besteuerungsregeln vorübergehend ausgesetzt sind.

Spenden von der Steuer absetzen: Was gilt?

Grundsätzlich lassen sich Spenden in der Steuererklärung als Sonderausgaben absetzen. Sobald die gesamten Sonderausgaben (zu denen auch Vorsorgeaufwendungen zählen) den Pauschbetrag von 36 Euro pro Jahr übersteigen, senken sie das zu versteuernde Einkommen und damit die Steuerlast.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Geld- oder Sachspende handelt. „Wenn Sie eine Sachspende von der Steuer absetzen möchten, brauchen Sie eine Zuwendungsbestätigung“, erklärt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH). Der Nachweis muss die genaue Bezeichnung des gespendeten Gegenstands, das Alter, den Zustand, den ursprünglichen Kaufpreis sowie den Wert und den Tag der Spende beinhalten.

Damit eine Spende als Sonderausgabe anerkannt wird, muss sie an einen „steuerbegünstigten Empfänger“ geleistet werden. Das sind in der Regel gemeinnützige oder mildtätige Vereine oder Stiftungen, aber auch Städte und Gemeinden. Diese müssen ihren Sitz in Deutschland oder der EU haben. „Spenden, die direkt an in der Ukraine ansässige Organisationen geleistet werden, sind nach deutschem Recht nicht abziehbar“, erklärt das Bundesfinanzministerium (BMF). Die Hilfe muss also über eine Organisation wie das Deutsche Rote Kreuz, Unicef oder eine Stadt und Gemeinde in Deutschland eingesammelt werden, die dann in der Ukraine tätig wird oder den in Deutschland Ankommenden hilft.

Die „steuerbegünstigten Empfänger“ stellen über die Höhe der Spende eine Zuwendungsbescheinigung aus. Für Spenden bis 300 Euro gilt der vereinfachte Nachweis, das heißt, es genügt der Bareinzahlungsbeleg, ein Kontoauszug oder ein Ausdruck aus dem Online-Banking.

Für Spenden im Zusammenhang mit der Ukraine gilt der vereinfachte Nachweis ebenfalls, und zwar für Spenden in unbegrenzter Höhe.

Ukraine-Spenden an Privatpersonen und Einrichtungen

Schon wenige Tage nach Kriegsausbruch sammelten Privatpersonen Sachspenden, die sie selbst zur ukrainischen Grenze brachten. Andere verschickten auf eigene Faust Hilfspakete in die Ukraine. Bis heute befördert die Deutsche Post entsprechende Pakete kostenlos in die Krisenregion. Diese Aufwendungen erkennt der Fiskus jedoch nicht als steuermindernd an.

Auch Spenden, die direkt an ein ukrainisches Krankenhaus oder eine andere Einrichtung überwiesen werden, könnten nicht geltend gemacht werden.

Finanzielle Hilfe an Privatpersonen aus der Ukraine berücksichtigt der Fiskus normalerweise ebenfalls nicht. Einzige Ausnahme: Sie sind gesetzlich für den Unterhalt einer Person verpflichtet, die aus der Ukraine geflohen ist und nur über ein geringes Einkommen und Vermögen verfügt. Dazu zählen Eltern, Großeltern oder Kinder, für die kein Kindergeldanspruch besteht, nicht aber Geschwister, Tanten und Onkel. In diesen Fällen können Sie Ihre tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2022 bis zu 10.347 Euro (Höchstbetrag im Jahr 2022) für jede unterstützte Person als außergewöhnliche Belastung geltend machen.

Keine Steuernachteile durch Wohnraumbereitstellung

Einige Deutsche haben zeitweise ukrainische Flüchtlinge in ihren Häusern oder Wohnungen aufgenommen. Wenn Sie keine Miete verlangen, haben Sie auch keine Einnahmen. „Das Finanzamt wird keine ,fiktiven‘ Einnahmen aus Vermietung ansetzen“, stellt das BMF klar.

Wer jemandem unentgeltlich oder verbilligt eine Mietwohnung oder Ferienwohnung überlässt, die er eigentlich regulär vermieten will, dem streicht oder kürzt das Finanzamt normalerweise den Werbungskostenabzug. „Eine vorübergehende unentgeltliche Überlassung einer Wohnung an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Jahren 2022 und 2023 führt jedoch nicht zu einer Kürzung des Werbungskostenabzugs“, erklärt das BMF.

In einigen Fällen erstatten die zuständigen Behörden pauschal die Kosten für die private Aufnahme von Ukraine-Kriegsflüchtlingen in einer selbst genutzten Wohnung. Diese Pauschale müssen Steuerpflichtige laut BMF nicht in der Steuererklärung 2022 als sonstige Einkünfte angeben. Das gilt nur, solange die Pauschale die durchschnittlichen Unterbringungskosten nicht übersteigt.

Wann Ihre Immobilie weiter von der Steuer befreit ist

Wer sein Haus oder seine Wohnung verkaufen will, muss gewisse Fristen einhalten, um nicht steuerpflichtig zu werden. Auch hier hat der Gesetzgeber eine Kulanzregelung getroffen, wenn zwischendurch Ukraineflüchtlinge in der Immobilie leben.

Geerbte oder geschenkte Familienheime sind von der Erbschaft- beziehungsweise Schenkungsteuer befreit, wenn der Erbe oder Beschenkte die Immobilie mindestens zehn Jahre selbst bewohnt. Laut BMF ändert sich an der Steuerbefreiung nichts, wenn Geflüchtete vorübergehend unentgeltlich beziehungsweise gegen Erstattung von Nebenkosten aufgenommen werden. Das gilt, solange der Steuerpflichtige die Wohnung teilweise weiter zu eigenen Wohnzwecken nutzt.

Der Weiterverkauf einer privaten Immobilie gilt als privates Veräußerungsgeschäft. Der Gewinn muss mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als zehn Jahre liegen. Eine Ausnahme gibt es, wenn die Eigentümerin beziehungsweise der Eigentümer mindestens im Jahr des Verkaufs und in den beiden Jahren zuvor selbst in der Immobilie gewohnt hat. „Die unentgeltliche Wohnraumüberlassung an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wird in den Jahren 2022 und 2023 als eine solche Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gewertet“, erklärt das BMF.

