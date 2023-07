 Steuererklärung: So können Sie das Ehegattensplitting optimal nutzen

Meistens ist es für Eheleute sinnvoll, gemeinsam eine Steuererklärung abzugeben. Doch in bestimmten Fällen ist eine Einzelveranlagung besser.

Wenn ein Ehepartner mehr verdient als der andere, lohnt sich meist eine gemeinsame Steuererklärung. Doch es gibt Ausnahmen. (Foto: dpa) Paar

Frankfurt In Deutschland ziehen immer weniger Menschen vor den Scheidungsrichter. Doch vor dem Fiskus kann eine Trennung durchaus sinnvoll sein und in bestimmten Fällen Steuern sparen – und sie muss auch nicht von Dauer sein. Jedes Jahr dürfen verheiratete Paare neu entscheiden. Sie müssen dafür lediglich in der Steuererklärung auf der ersten Seite des Mantelbogens ein Kreuz bei „Einzelveranlagung“ machen.

Im vergangenen Jahr wurden rund 143.800 Paare richterlich getrennt, 3,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor und so wenig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Das zeigt eine aktuelle Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts. Abgesehen von einer leichten Zunahme 2019 ist die Anzahl der Ehescheidungen seit 2012 stetig gesunken.

