Steuererklärung Was können die Steuerapps für Selbstständige?

Selbstständige brauchen für Buchhaltung und Steuererklärung keinen Steuerberater, versprechen Apps wie Accountable, Kontist und Lexoffice mit Smartsteuer. Wie sinnvoll ihre Nutzung ist.

Wer sich um seine Buchhaltung und Steuererklärung selbst kümmert, kann viel Geld sparen. (Foto: Westend61/Getty Images) Frau am Schreibtisch

Frankfurt Wer voller Energie in die Selbstständigkeit startet, vergisst oft: Vom ersten Tag an muss man Buch führen über Einnahmen und Ausgaben; neben der Einkommen- fallen auch eine Umsatz- und gegebenenfalls eine Gewerbesteuer an. Die Erklärungen hierfür sind Kernkompetenzen eines Steuerberaters. Für ihre Dienstleistung verlangen die Profis schnell 100 Euro und mehr im Monat – ein Posten, auf den Selbstständige gern verzichten möchten. Warum also die Sache nicht selbst in die Hand nehmen?

Für Angestellte gibt es schon seit Jahren Steuer-Apps wie Taxfix, Steuerbot oder Taxando, mit denen sich die Erklärung ans Finanzamt übers Handy erledigen lässt. Auch für Selbstständige gibt es Lösungen am Markt.