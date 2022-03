Steuerfreies Gehaltsextra Guthabenkarten wieder fast überall einsetzbar

Die beliebten Prepaid-Guthaben vom Arbeitgeber waren zuletzt nur noch bei ausgewählten großen Handelsketten einsetzbar. Künftig sind auch wieder kleine Läden und Restaurants dabei.

Die steuerfeien Guthabenkarten sind künftig wieder überall dort einsetzbar, wo Visa oder Mastercard akzeptiert wird. (Foto: Reuters) Visa und Mastercard

Frankfurt Sechs Millionen Arbeitnehmer in Deutschland atmen auf. Seit Jahresbeginn verstaubten ihre vom Chef aufgeladenen Guthabenkarten von Givve, Spendid oder Paycenter zusehends in ihren Portemonnaies, weil sie kaum noch zum Bezahlen akzeptiert wurden. Das Gehaltsextra – das zuletzt sogar von 44 auf 50 Euro erhöht wurde – sammelte sich auf den Karten an und konnte nur noch selten ausgegeben werden.

Doch damit ist jetzt Schluss. Das bestätigte das Bundesfinanzministerium (BMF) dem Handelsblatt. Ab sofort können die Karten wieder überall genutzt werden, wo auch die Zahlung mit Visa beziehungsweise Mastercard akzeptiert wird. Gewisse Einschränkungen aber bleiben.