 Steuerklassen: Wie Sie das Ehegattensplitting optimal nutzten

Das Ehegattensplitting wird in der aktuellen Debatte stark kritisiert. Für manche Paare kann es sich aber sehr lohnen. Doch auch die Nachteile sollten Eheleute kennen.

Der geringer verdienende Partner zahlt bei der gemeinsamen Veranlagung häufig einen überproportionalen Anteil der Steuern. (Foto: PhotoAlto Agency RF Collections/Getty Images) Ehegattensplitting

Frankfurt Die Debatte über das Ehegattensplitting wurde neu entfacht. Lars Klingbeil (SPD) möchte die gemeinsame Steuererklärung für Paare abschaffen, Politiker aus den eigenen Reihen und der Opposition halten dagegen. Fakt ist: Über das Splitting sparen Paare jedes Jahr 25 Milliarden Euro. Besonders Paare mit großen Gehaltsunterschieden profitieren.

Der geringer verdienende Partner zahlt bei der gemeinsamen Veranlagung – also beim sogenannten Ehegattensplitting – aber häufig einen überproportionalen Anteil der Steuern. Das hat insbesondere dann Nachteile, wenn in Kürze Lohnersatzleistungen in Anspruch genommen werden sollen. Auch kommt es oft zu Steuernachzahlungen. Beides lässt sich durch eine Änderung der Steuerklasse vermeiden.

Stefan Heine, Geschäftsführer der Steuersoftware Smartsteuer, schätzt: „In rund 90 Prozent der Fälle ist eine gemeinsame Veranlagung für Paare günstiger als eine Einzelveranlagung.“ Das Handelsblatt erklärt, wie Paare dabei die für sich beste Steuerklassenkombination finden und in welchen Fällen sie auf das Splitting besser verzichten sollten.

