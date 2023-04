 Steuertipp: Diensthandy auch privat nutzen – so bleibt das steuerfrei

Frau am Telefon

Berlin Häufig kommt die Frage auf: Sollen Unternehmen ein Diensthandy stellen oder laufen alle Telefonate über Privatgeräte der Mitarbeiter? Das gilt vor allem für diejenigen, die beruflich unterwegs erreichbar sein müssen oder in den Social Media für den Arbeitgeber aktiv sind. Gerade in Zeiten mit angespannter Personalsituation kann das zur Verfügung gestellte Handy jedoch auch als Argument bei der Akquise von Fachkräften dienen. Besonders attraktiv ist dies, wenn die Übernahme der Telefonkosten für die Mitarbeiter steuerfrei ist.

Einige Punkte sollten Unternehmen bei der vertraglichen Gestaltung aber beachten, um die Steuerfreiheit nicht zu gefährden. Dies musste auch ein Verlag erfahren, über dessen Fall der Bundesfinanzhof entschieden hat (Az. VI R 50/20). Das Unternehmen hat mehreren Mitarbeitern ihre privat angeschafften Handys zu einem symbolischen Preis von ein und sechs Euro abgekauft und im Anschluss zur weiteren Nutzung überlassen. Nach Ende des jeweiligen Arbeitsverhältnisses sollten die Geräte zurückgegeben werden. In einer Vereinbarung regelte der Verlag zudem, dass er die monatlichen Kosten wie Grundgebühr und Verbindungsentgelte oder die Flatrate bis zu einer festgelegten Höhe übernehmen würde. Nachzuweisen waren die Aufwendungen durch Vorlage der Rechnungskopie.

Die den Mitarbeitern erstatteten Kosten behandelte das Unternehmen als steuerfreien Vorteil. Das zuständige Finanzamt erkannte in diesem Vorgehen jedoch eine unangemessene rechtliche Gestaltung und erließ einen Haftungsbescheid gegen den Verlag. Die Telefonkosten sollten als geldwerter Vorteil versteuert werden. Geldwerte Vorteile erhöhen das zu versteuernde Einkommen des Arbeitnehmers, folglich werden darauf Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge und gegebenenfalls Soli und Kirchensteuer berechnet. Gegen die Einstufung als geldwerten Vorteil wehrte sich das Unternehmen vor dem Finanzgericht München und bekam recht. Zur gleichen Entscheidung kam in der folgenden Revision auch der Bundesfinanzhof.

BFH: Arbeitgeber muss Handy abkaufen

Wesentlich für das Urteil war, dass zwischen dem Verlag und den betroffenen Arbeitnehmern zunächst wirksame Kaufverträge geschlossen wurden. Demnach waren die Mitarbeiter nicht mehr wirtschaftliche Eigentümer der Handys, sondern konnten diese nur noch über den Zeitraum ihres laufenden Arbeitsverhältnisses nutzen. Dass sich hinter der Vereinbarung ein Scheingeschäft verbirgt, ließ sich außerdem ausschließen. Immerhin war es gerade das Ziel aller Beteiligten, die gewünschte Steuerbefreiung sicherzustellen. Übereinstimmende Absprachen, dass der geschlossene Vertrag nicht gelten sollte, wären daher unsinnig gewesen.

>> Lesen Sie hier: Diensthandy drei Wochen ausschalten? Diese Rechte haben Arbeitnehmer im Urlaub

Im aktuellen Fall ist es zudem nicht notwendig, dass die Vereinbarung einem Fremdvergleich standhält. Dies ergibt sich daraus, dass es sich bei den Vertragspartnern um wirtschaftlich selbstständige Marktteilnehmer mit gegensätzlichen Interessen handelt. Private Beziehungen, die die Gestaltung beeinflussen könnten, lagen nicht vor. So ist davon auszugehen, dass beide Seiten ihre Vorteile bei der Verhandlung im Blick hatten. Für den Verlag bestand dieser darin, unkompliziert an Handys für die Mitarbeiter zu gelangen. Diese dagegen profitierten durch die Kostenübernahme und auch das Risiko bei Beschädigung lag in der Folge beim Arbeitgeber.

Geldwerter Vorteil oder steuerfreie Nutzung

Grundsätzlich handelt es sich um einen steuerbaren geldwerten Vorteil, wenn der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter das Diensthandy unentgeltlich auch für den Privatgebrauch überlässt und ganz oder anteilig die darauf entfallenden Kosten übernimmt. Dies gilt vor allem deshalb, weil kein betriebliches Interesse aufseiten eines Unternehmens an der Kostenübernahme für Privatgespräche vorliegt. Lediglich durch den vorherigen Kauf der Mobilgeräte von den Arbeitnehmern ließ sich die angestrebte Steuerfreiheit umsetzen und der vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehene Steuervorteil erreichen. Eine missbräuchliche Gestaltung konnte der Bundesfinanzhof nicht erkennen.

>> Lesen Sie hier: Wie Arbeitgeber die Umsatzsteuer auf Firmenwagen sparen können

Die Richter wiesen aber darauf hin, dass nur die Nutzung der betrieblichen Handys steuerfrei ist. Dazu muss die zum jeweiligen Mobilfunkvertrag gehörende SIM-Karte im Diensthandy vorhanden sein. Wird sie in einem privaten Gerät verwendet, entfällt der steuerliche Vorteil.

Praxistipp für Arbeitnehmer: Telefonkosten steuerlich geltend machen

Pauschal können Arbeitnehmer 20 Prozent ihrer Ausgaben für Telekommunikation bei der Einkommensteuer geltend machen. Der Höchstwert beträgt dabei 20 Euro im Monat oder 240 Euro im Jahr. Absetzen lassen sich neben den Grundgebühren auch eine Flatrate, Kosten für das Internet oder Faxgebühren, die Anschluss- und Bereitstellungskosten, die Miete zum Beispiel für den Router oder die Ausgaben für eine eigens beruflich angeschaffte Telefonanlage.

Mehr: So setzen Sie die Arbeit im Homeoffice von der Steuer ab