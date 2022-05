Steuertipp Fehlerhafter Datenabruf: Finanzamt darf Steuerbescheid nachträglich korrigieren

Berücksichtigt das Finanzamt elektronisch übermittelte Daten falsch zugunsten der Steuerpflichtigen, kann es den Irrtum korrigieren. Was Sie dann tun können.

Wer seine Steuererklärung abgibt, bekommt vom Finanzamt oft Geld wieder. Manchmal fallen diese aber fehlerhaft aus. (Foto: dpa) Steuererklärung

Frankfurt Irren ist menschlich. Doch auch beim Einsatz der automatisierten Datenübermittlung lassen sich Fehler nicht ausschließen. Viele Steuerpflichtige bemerken dies jedes Jahr aufs Neue, wenn sie ihren Steuerbescheid in den Händen halten. Denn nach Information des Bundes der Steuerzahler ist jeder dritte davon fehlerhaft.

Nicht immer wirkt sich der Irrtum jedoch nachteilig für den Steuerpflichtigen aus. Erkennt das Finanzamt seinen Fehler selbst, folgt meist umgehend die Korrektur per Änderungsbescheid.

Einen solchen Änderungsbescheid erhielt auch die Mutter eines Sohnes. Darin korrigierte die Behörde die ihr irrtümlich in den Sonderausgaben zugerechneten, aber vom geschiedenen Ehemann gezahlten Beiträge für die private Krankenversicherung des Jungen.

Die gezahlte Summe hatte die Krankenversicherung per elektronischem Datensatz an die Steuernummer der Mutter übermittelt. Neben den Gesamtbeiträgen enthielt der Datensatz Angaben zu Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum und Identifikationsnummer des Sohnes. Ebenfalls enthalten waren der Name und das Geburtsdatum des Vaters.