Steuertipp Finanzamt auch bei geringer Nutzung am häuslichen Arbeitszimmer beteiligen

Beschäftigte können Kosten für ihr Homeoffice unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich absetzen, auch wenn es für die Arbeit nicht erforderlich ist

Damit das Finanzamt die Kosten für ein Arbeitszimmer anerkennt, muss dieses zu mindestens 90 Prozent beruflich genutzt werden. (Foto: dpa) Frau am Laptop

Berlin Arbeit im Homeoffice – was während der Coronapandemie für viele eine vollkommen neue Form des Arbeitens war, ist für so manchen seit Jahren gängige Praxis. Das gilt vor allem für diejenigen, die keine andere Möglichkeit haben, ihre Bürotätigkeiten zu erledigen, als im häuslichen Arbeitszimmer. Was dabei oft vergessen wird: Arbeiten im heimischen Büro erscheint zwar bequem und verursacht keine Fahrtkosten. Vollkommen ohne Ausgaben kommt aber dabei dennoch niemand aus. Wie gut, dass sich ein Arbeitszimmer in den eigenen vier Wänden unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend machen lässt.

Entscheidend für den Ansatz des häuslichen Arbeitszimmers in der Einkommensteuer ist, dass der genutzte Raum ausschließlich für berufliche Zwecke eingesetzt wird. Dabei kommt es allerdings nicht darauf an, ob die Arbeiten auch an anderer Stelle in der Wohnung oder im Haus erledigt werden könnten. Dies hat der Bundesfinanzhof klargestellt (Az. VI R 46/17).