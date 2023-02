Steuertipp Personalabbau: So setzten Unternehmen Outplacement-Kosten von der Steuer ab

Beschäftigte wollen oft keine Aufhebungsverträge unterschreiben. Outplacement-Beratung kann helfen. Unternehmen können die Kosten dafür absetzen.

Outplacement-Berater können auch neue Jobs vermitteln. (Foto: Stone/Getty Images) Frau wird interviewt

Berlin Energiekrise, Rezession, Lieferkettenprobleme – immer wieder gibt es Fälle, in denen Betriebe nicht im gewohnten Umfang fortgeführt werden können und Möglichkeiten ausloten, die Zahl ihrer Mitarbeiter zu reduzieren. Für so manche Arbeitgeber ist es dabei selbstverständlich, die Betroffenen bei der Suche nach einer neuen Anstellung tatkräftig zu unterstützen und ihnen damit den Übergang so leicht wie möglich zu machen. Umsetzen lässt sich das mit dem Einsatz von Outplacement-Beratern, die die Arbeitnehmer mit Bewerbungstraining fit für die Stellensuche machen und individuell beraten.

Nicht in jedem Fall erfolgt das Angebot eines Outplacements vollkommen uneigennützig und nur im Sinne der Mitarbeiter. Gerade wenn es sich bei ihnen um unkündbar und unbefristet Beschäftigte handelt, profitiert besonders das Unternehmen vom Engagement der Berater.