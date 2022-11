Steuertipp Pflegekosten der Eltern lassen sich auch ohne Nachweise steuerlich absetzen

Zahlen Kinder die Kosten für ihre im eigenen Haushalt gepflegten Eltern, können sie diese auch ohne Nachweise in ihrer Steuererklärung geltend machen. Das entschied der BGH.

Möchten pflegebedürftige Menschen in ihrem eigenen Haushalt leben, übernehmen die Angehörigen oft Versorgung – und Kosten. (Foto: dpa) Pflege der eigenen Mutter

Berlin Wer würde sich nicht wünschen, auch im hohen Alter weiterhin im vertrauten Zuhause zu leben? In vielen Familien ermöglichen Angehörige dies ihren Eltern, teils mit Unterstützung von Pflegediensten.

Für die Betreuung durch Pflege-Fachkräfte und die Einbindung von Haushaltshilfen fallen trotzdem mitunter hohe Kosten an. Diese steuerlich geltend zu machen ist nicht einfach. Das musste eine Familie erfahren, deren Fall zuletzt beim Bundesfinanzhof zur Entscheidung vorlag (Az. VI R 2/20).

Die Tochter hatte in einem Vertrag mit der Sozialstation Pflegeleistungen für ihre in einem eigenen Haushalt lebende Mutter vereinbart. In dieser von der Tochter unterschriebenen Vereinbarung wurde die Mutter als Leistungsnehmerin bezeichnet.

Außerdem wurde sie von der Sozialstation in deren Rechnungen als Empfängerin benannt. Versandt wurden die Rechnungen, die sich auf rund 1000 Euro summierten, jedoch an die Tochter, die sie auch beglich und schließlich in ihrer Einkommensteuererklärung ansetzte.

