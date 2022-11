Steuertipp Unterhalt muss Bafög-Höhe übersteigen, damit Eltern ihn von der Steuer absetzen können

Machen Eltern Unterhalt steuerlich geltend, sind Ausbildungskosten voll gegenzurechnen. Negative Einkünfte des Kindes werden nur mit einer kleinen Pauschale berücksichtigt.

Unterhaltskosten bis zur Höhe des Bafög können Eltern in der Regel nicht geltend machen. (Foto: dpa) Studenten in der Bibliothek

Berlin Studieren ist teuer. Da bleibt es kaum aus, dass viele Studierende sich etwas hinzuverdienen. Das gilt auch dann, wenn sie Ausbildungshilfen wie Bafög erhalten. Umso besser ist es, wenn die Eltern zusätzlich mit finanzieller Unterstützung unter die Arme greifen können.

Verständlich ist es da aber, wenn diese ihre Zahlungen steuerlich geltend machen wollen. Dass dabei jedoch Grenzen zu beachten sind, musste ein Elternpaar erfahren, über dessen Fall zuletzt der Bundesfinanzhof entschieden hat (Az. VI R 45/20).

Während ihres Studiums wohnte die Tochter am Studienort in einer Wohnung, die ihren Eltern gehörte. Zusätzlich zu Bafög-Zahlungen von 4020 Euro verdiente sich die Studentin im Jahr 2017 Arbeitslohn in Höhe von 1830 Euro hinzu. In ihrer eigenen Steuererklärung machte sie jedoch Werbungskosten von 2180 Euro geltend, sodass sich schließlich 1830 minus 2180 = 350 Euro als negative Einkünfte ergaben.