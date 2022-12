Strafgerichtliche Hauptverhandlung Das digitale Inhaltsprotokoll soll kommen

Düsseldorf. Das Bundesministerium der Justiz hat einen Entwurf für ein Gesetz zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung vorgelegt. Sollte dieses Vorhaben Gesetzeskraft erlangen, wäre das eine digitale Revolution für die Praxis des Strafverfahrensrechts.

Anders als in anderen Gerichtsbarkeiten wird im Strafverfahren bei den Verfahren vor den Land- und Oberlandesgerichten nur ein Protokoll über die äußeren Förmlichkeiten geführt. Der Inhalt der Beweiserhebung, also Aussagen von Zeugen und Sachverständigen und die Einlassung des Angeklagten, werden nicht dokumentiert.

Nicht selten mündet das in langen Hauptverhandlungen im Streit zwischen Beteiligten über den Inhalt von Zeugenaussagen. Im schlechtesten Fall führt die fehlende Dokumentation zu Fehlurteilen. Bestrebungen zur Reform dieses Zustands hat es immer wieder gegeben. Reformüberlegungen haben seit einigen Jahren dank des technischen Fortschritts jedoch deutlich zugenommen.

Eine Experten-Kommission kam erst 2019 zu dem Schluss, dass „erhebliche Chancen für die Wahrheitsfindung“ bestehen. Dieses Bekenntnis war bemerkenswert. Die Kommission war überwiegend besetzt mit Richtern und Staatsanwälten, die lange Jahre deutliche Skeptiker einer audiovisuellen Dokumentation waren. Hintergrund war die Sorge, dass die Einführung einer inhaltlichen Dokumentation Auslöser dafür sein könnte, mit mehr Rügen konfrontiert zu werden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Strafprozessordnung kennt bei erstinstanzlichen Verhandlungen am Land- und Oberlandesgericht nur das Rechtsmittel der Revision. In ihr wird der Inhalt der Beweisaufnahme nicht überprüft. Der Angeklagte kann sich nur gegen Rechtsfehler wehren; die Rüge, das schriftliche Urteil entspreche nicht dem Ergebnis der Beweisaufnahme, wird von den Revisionsgerichten als unzulässig verworfen. Nur in vereinzelten Fällen werden Ausnahmen von diesem Grundsatz zugelassen. Das betrifft in der Regel nur evidente Verstöße des Instanzgerichts.

Die geplante Einführung einer Dokumentation stellt diese Praxis in Frage. Durch das Vorliegen eines audiovisuellen Protokolls würde eine umfassende Dokumentation der Hauptverhandlung vorliegen.

Die Tonaufzeichnung soll zudem mittels einer Transkriptionssoftware automatisiert in ein Textdokument übertragen werden. Damit steht die Beschränkung des Prüfungsumfangs des Revisionsrechts selbst zur Debatte.

Ende der richterlichen Alleinherrschaft

Der Referentenentwurf will das bestehende System aber vorerst unangetastet lassen. Er sieht vor, dass die digitale Inhaltsdokumentation neben das herkömmliche Hauptverhandlungsprotokoll tritt. Das digitale Inhaltsprotokoll soll nur als Hilfsmittel für die Verfahrensbeteiligten dienen. So soll ein verlässliches objektives und einheitliches Bild für die Aufbereitung der Hauptverhandlungsgeschehen zur Verfügung stehen.

Die Ausklammerung der Folgen für das geltende Revisionsrecht folgt der Empfehlung der Expertenkommission aus 2019. Sie will die Weiterentwicklung der Fragen der Rechtsprechung überlassen. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass ein vollständiges Protokoll dazu beitragen wird, dass Unterschiede zwischen Beweisaufnahme und Urteil minimiert werden.

Von Seiten der Rechtsanwaltschaft gibt es auch ohne Reform des Revisionsrechts weitestgehend Zustimmung. Wichtiger ist allerdings, die richterliche Alleinherrschaft über den Sachverhalt zu beenden.

Der Entwurf befindet sich in der Verbändeanhörung. Eine Einbringung in den Bundestag ist für 2023 zu erwarten.

Eren Basar ist Autor bei der Fachzeitschrift „Betriebsberater“ und Partner bei Wessing & Partner. Dieser Artikel stammt aus der Kooperation zwischen dem Handelsblatt und der Fachzeitschrift.

Mehr: Bundesverwaltungsgericht kritisiert Beschleunigungsplan von Justizminister Buschmann.