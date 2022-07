Studie Digitalisierung und Recht: Regulierung überfordert Unternehmen

Datengetriebene Geschäftsmodelle sind ein entscheidender strategischer Baustein der meisten Firmen. Doch es mangelt an einer praktikablen europäischen Gesetzesgrundlage.

Rechtsabteilungen müssen die regulatorische Nachhaltigkeit von Datenstrategien hinterfragen, die Rechtmäßigkeit der Geschäftsmodelle gewährleisten und die zentrale Ressource, Daten, beschaffen und absichern. (Foto: Bloomberg) Server

Brüssel Die komplexe Regulierung datengetriebener Geschäftsmodelle überfordert europäische Unternehmen. Das ergibt sich aus der europaweiten Studie „Data-driven business models – the role of legal teams in delivering success“ der European Company Lawyers Association (ECLA) in Kooperation mit der internationalen Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke.

Die Ergebnisse sind aufschlussreich. Datengetriebene Geschäftsmodelle sind ein ganz entscheidender strategischer Baustein der meisten Unternehmen. 61 Prozent der befragten Unternehmen bieten sie bereits an, weitere 26 Prozent befinden sich in der Planungs- beziehungsweise Umsetzungsphase.

Das verwundert in Zeiten von Künstlicher Intelligenz, Smart Data, dem Internet of Things und der allgegenwärtigen Digitalisierung nicht. Umso gravierender ist aber, dass 67 Prozent der befragten Inhouse-Juristen in Europa den regulatorischen Rahmen als größtes Hindernis für die Umsetzung datenbasierter Geschäftsmodelle ansehen. Hier drohen im globalen Vergleich Wettbewerbsnachteile.