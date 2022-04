Taxtech Steuer-App Taxfix steigt zum Einhorn auf

Frankfurt App statt Steuerberater: Start-ups vereinfachen mit digitalen Lösungen die komplizierte Abgabe einer Steuererklärung. Die Idee begeistert nicht nur Nutzer, sondern auch Investoren.

Wie das Handelsblatt exklusiv von Taxfix erfuhr, hat das größte deutsche Steuer-Start-up 220 Millionen Dollar frisches Kapital eingesammelt. Es ist die bisher größte Transaktion im deutschen Start-up-Markt in diesem Jahr. Mit der Finanzspritze klettert die Firmenbewertung über die prestigeträchtige Schwelle von einer Milliarde Dollar. Im Fachjargon gilt Taxfix nun als „Einhorn“.

Nach Einschätzung von Christian Stender, Head of Tax Innovation & Technology bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, spiegelt sich in der gestiegenen Bewertung von Taxfix wider, dass der Markt für Taxtechs noch nicht ausgereift ist. Tech-Unternehmen, die das Thema Steuern digitalisieren, haben laut dem Experten noch viel Potenzial.

Das Start-up Taxfix hat die schwer verständlichen Steuerformulare in einen simplen Fragebogen übersetzt, den die Nutzerinnen und Nutzer am Handy oder PC innerhalb von rund 20 Minuten beantworten. Auf Basis der Daten füllt Taxfix die Steuerformulare aus und schickt sie elektronisch ans Finanzamt.

Taxfix fährt einen expansiven Wachstumskurs, ist mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und Spanien aktiv. Seit seiner Gründung schreibt das junge Unternehmen Verluste: Ende 2020 stand ein Minus von 32,5 Millionen Euro, das Ergebnis für 2021 wurde noch nicht veröffentlicht. Doch die Investoren glauben an den Erfolg.

OTPP, Valar Ventures, Creandum und Redalpine geben Geld

In den vergangenen Jahren sammelte Taxfix, das Mathis Büchi und Lino Teuteberg 2016 gegründet hatten, bereits mehr als 110 Millionen Euro ein. Mit der vierten Runde (Series D) fließt nun noch mal der doppelte Betrag in das Start-up. Der größte Anteil kommt dabei vom Investor Teachers’ Venture Growth (TVG), dem Risikokapitalzweig des Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP). Auch die bisherigen Taxfix-Investoren Valar Ventures (Peter Thiel), Creandum und Redalpine ziehen bei der Series D mit.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, mit TVG einen langfristigen Partner zu bekommen, der unsere Vision teilt“, freut sich Taxfix-CEO Martin Ott. Der ehemalige Facebook-Manager heuerte im August beim Berliner Taxtech an. Kurz zuvor hatte Taxfix bereits die Deutsche-Bank-Finanzmanagerin Franziska von Arnim ins Boot geholt, genau wie Björn Heckel, der zuvor unter anderem für Uber sowie Intuit tätig gewesen war, eines der größten Steuer- und Finanzsoftwareunternehmen der Welt.

Der Pensionsfonds OTPP verfügt über ein Anlagevolumen von fast 250 Milliarden kanadischen Dollar und hat sich bereits unter anderem am Versandhändler Zalando, dem Raumfahrtunternehmen SpaceX, dem Spielhersteller Epic Games und dem Kryptobörsenbetreiber FTX Trading beteiligt.

„Genau wie Taxfix verfolgt Ontario Teachers’ das Ziel, den Menschen mit unserem Angebot eine sichere und stabile Zukunft zu ermöglichen“, erklärt Avid Larizadeh Duggan, Managing Director von TVG, die parallel zum Investment in den Beirat von Taxfix einziehen wird. Man freue sich, an der Verwirklichung der Vision des Unternehmens zu arbeiten „und dafür zu sorgen, dass es für jeden einfach, erschwinglich und angstfrei ist, die Steuererklärung einzureichen und die persönlichen Finanzen zu verwalten“.

Taxfix bietet künftig eine Sofortauszahlung der Steuererstattung an

Mit dem Geld will Taxfix weiter expandieren und eine Sofortauszahlung anbieten. 50 Prozent der erwarteten Steuererstattung können die Kunden und Kundinnen künftig sofort kostenlos erhalten.

Im Schnitt haben die deutschen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen laut Bundesfinanzministerium pro Jahr 1051 Euro zu viel an den Fiskus gezahlt. Die Hälfte von ihnen schenken dieses Geld jedoch dem Fiskus, weil sie die Mühe scheuen, eine Steuererklärung abzugeben. Taxfix und seine Konkurrenten Taxando, ExpressSteuer, Wundertax, Lohnsteuer Kompakt, Steuerkäpt’n und Steuergott haben diese Steuerzahler als Zielgruppe ins Visier genommen. Solange die deutsche Finanzverwaltung für Privatpersonen keine vorausgefüllten Steuererklärungen auf Basis der bereits erhobenen Daten verschickt, wie es zum Beispiel in Skandinavien üblich ist, bleibe Raum für digitale Lösungen wie Taxfix, prophezeit KPMG-Experte Stender.

Neben ExpressSteuer haben zuletzt auch die auf Selbstständige beziehungsweise auf Unternehmen spezialisierten Taxtechs Accountable und Taxdoo frisches Geld eingesammelt. „Wir beobachten momentan sehr viele Investitionen in die Digitalisierung des Steuerbereichs, da Steuererklärungen grundsätzlich zunehmend anspruchsvoller werden“, erklärt Stender.

