Umsatzsteuer Elektronische Rechnungsstellung: Vom Zwang zum Erfolg?

Rechnungen sollen künftig öfter elektronisch gestellt werden. Daran müssen sich nicht nur die Unternehmen anpassen – auch die Finanzverwaltung ist gefragt.

Brüssel hat die Gesetzesinitiative „VAT in the Digital Age“ angekündigt und das Bundesfinanzministerium bereits skizziert, wie die elektronische Rechnungsstellung forciert werden soll. (Foto: E+/Getty Images) Euro-Zeichen

Frankfurt Die Umsatzsteuer ist zweifelsohne „am Puls der Zeit“. Dies ergibt sich aus ihrem Zweck, der Besteuerung von Geschäftsvorfällen, und gilt in Bezug auf ihre praktische Anwendung. Es ist nicht verwunderlich, dass die digitale Realität hier bereits nachweislich Einzug gehalten hat, mussten sich die Gerichte in letzter Zeit unter anderem mit Fragen zu der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Influencern und der Steuerbarkeit von Dienstleistungen in virtuellen Spielwelten befassen.

An einem zentralen Punkt scheint die Umsatzsteuer hingegen doch noch deutlich in der Vergangenheit verhaftet zu sein – bei der Ausstellung und Übermittlung von Rechnungen. Den Standardfall für die Rechnungsstellung bildet immer noch die klassische Papierrechnung. Hingegen muss man zeitgleich feststellen, dass ausgerechnet bei Geschäftsbeziehungen mit öffentlichen Auftraggebern fast ausschließlich elektronische Rechnungen erteilt werden.