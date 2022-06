Unternehmenspleiten Immer häufiger heißt es: „Betrieb erneut insolvent“

Insolvenzpläne sind kein Garant für eine nachhaltige Sanierung von Firmen. Geschäftsleitern droht strafrechtliche Verfolgung.

Frankfurt Wird über ein Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet, kann dies zur Liquidation des Betriebs mit anschließender Verteilung des Erlöses an die Gläubiger führen, aber auch zu einer Fortführung mit einem Insolvenzplan oder zu einem Verkauf an einen Investor. Die Konkursordnung, die bis 1998 galt, kannte nur die Zerschlagung.

Die am 1. Januar 1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung hat erstmals im deutschen Recht die Fortführung im eröffneten Verfahren ermöglicht und hat damit die Chance auf eine Befriedigung der Gläubiger nicht nur aus dem bestehenden Vermögen des schuldnerischen Betriebs im Blick, sondern auch aus noch zu erwirtschaftenden Überschüssen in der Zukunft.