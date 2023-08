Votum Besteuerung von Dienstwagen: Listenpreismethode ist keine Subvention

Es gibt Kritik an der geringen Besteuerung von Dienstwagen. Dabei ist die Ein-Prozent-Regelung keine Subvention, sondern lediglich eine Bewertungsvorschrift.

Das Umweltbundesamt nennt die Zahl von 3,1 Milliarden Euro, die die Begünstigung von Dienstwagen koste. (Foto: dpa) Dienstwagen

Frankfurt Der Kampf gegen den Dienstwagen treibt immer neue Blüten. Das Neueste: „Die geringe Besteuerung von Dienstwagen ist eine umweltschädigende Subvention, weil sie dazu beiträgt, mehr Auto zu fahren.“ Das Umweltbundesamt nennt die Zahl von 3,1 Milliarden Euro, die die Begünstigung von Dienstwagen koste.

Dabei gibt es nicht einmal verlässliche Zahlen, welche steuerlichen Auswirkungen in monetärer Hinsicht die sogenannte Ein-Prozent-Regelung hat. Auch zu dem Mehrausstoß an CO2 gibt es keine Zahlen. Hier wird nach dem bewährten Muster gearbeitet: einfach einmal Schätzzahlen bekannt geben. So sollen Dienstwagen mit 25 Prozent zum CO2-Ausstoß aller Pkw beitragen.

Sport- und Geländewagen werden nur wegen der Ein-Prozent-Regelung als Dienstwagen angeschafft, die dann später auf dem Gebrauchtwagenmarkt ankämen. Diese würden von Privatpersonen gekauft, die sich normalerweise einen solchen Wagen nicht kaufen würden.