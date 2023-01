Votum Der Anwalt im Computer – Werden Juristen überflüssig?

ChatGPT hat das Potenzial, die Branche zu verändern. Juristen sollten sich diesem technologischen Fortschritt nicht verweigern.

Frankfurt Von „ChatGPT wird die Arbeit von Juristen grundlegend revolutionieren“ bis hin zu „Wir Anwälte werden von Computern ersetzt“ reicht das Spektrum aktueller Diskussionen zwischen Rechtsberatern.

Dabei geht es um ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) aufbauendes textbasiertes Dialogsystem, welches in Entwicklungsstufe drei seit Ende November 2022 vollautomatisch Antworten auf Fragen von Nutzern in natürlicher Sprache generiert.

Und das mit erstaunlicher Genauigkeit: Erst kürzlich bestand das System in der Theorie einen Master of Business Administration mit Note 2 und meisterte die Fragen zum US-amerikanischen Staatsexamen – sowohl in Medizin als auch Jura.

Daher ist die Frage berechtigt, inwiefern dieses System auch die Arbeit von Juristen verändern wird. Bereits heute kann das System auch komplexere rechtliche Fragestellungen beantworten und sogar Vertragsentwürfe sowie Anwaltsschreiben generieren – und das in zahlreichen Sprachen. Das Beeindruckende ist, dass die so generierten Texte sich kaum von menschlichen Texten unterscheiden.

